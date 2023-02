Lenda dos Jets não quer Aaron Rodgers como QB do time: “Ele pode arruinar o vestiário”

Aaron Rodgers tem estado no centro das atenções ultimamente enquanto decide seu futuro na NFL. Embora muitos Jatos de Nova York fãs estão animados com a possibilidade de ele se juntar ao time, nem todos concordam. Joe Kleckouma lenda do Jets e membro do Hall da Fama, acredita que a presença de Rodgers pode fazer mais mal do que bem para a equipe.

Em entrevista ao Zach Gelb Show na CBS Sports, Klecko expressou sua preocupação sobre como Rodgers poderia afetar o vestiário dos Jets: “Não acho que Rodgers se encaixe com os jovens. Você traz um cara que tem suas próprias opiniões sobre as coisas, acho que isso pode virar um mau sentindo naquele vestiário.” Klecko teme que a chegada de Rodgers atrapalhe a química do time.

Aaron Rodgers em sua próxima jogada depois de perder os playoffs: não seiLAPRESSE

Embora Klecko reconheça que Rodgers é um grande jogador, ele acredita que seu talento pode não valer a dor de cabeça que pode trazer a longo prazo.

Ele acha que a presença de Rodgers pode ser prejudicial

As disputas de Rodgers com seus companheiros de equipe e a gestão do Packers nos últimos anos foram bem documentadas, e Klecko teme que essas tensões possam ter um impacto negativo na equipe.

Por outro lado, muitos especialistas acreditam que a união de Rodgers com os jovens talentos dos Jets pode tornar o time um verdadeiro candidato à AFC, ainda mais pela ótima defesa que o técnico Robert Saleh juntou.

No entanto, Klecko permanece cético sobre a adição de Rodgers à equipe e acha que isso pode ser mais prejudicial do que benéfico. No final das contas, a decisão de Rodgers permanece um mistério, mas está claro que sua chegada aos Jets não é uma conclusão inevitável.

Como indica Klecko, a química do vestiário é essencial para o sucesso de uma equipe e, se a chegada de Rodgers puder comprometer essa química, os Jets devem pensar duas vezes antes de fazer qualquer movimento.