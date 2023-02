Leo Messi, vencedor do prêmio FIFA Best of the Year 2022

EUt chegou ao estágio em que os prêmios individuais não importam mais para Lionel Messino entanto, o argentino recebeu mais um gongo ao ser eleito o vencedor do ‘Melhor’ para 2022.

Vazamentos iniciais indicavam que o argentino levaria o prêmio para casa antes dos rivais Kylian Mbappé e Karim Benzemasendo suas atuações na Copa do Mundo de 2022 o fator decisivo.

Em sua temporada de estreia com Paris Saint-Germain, Messi conseguiu apenas seis gols na Ligue 1, embora ao longo de 2022 seu retorno tenha melhorado.

Ao longo do ano civil, o antigo Barcelona O atacante marcou 35 gols e registrou 30 assistências em 51 partidas pelo clube e pela seleção.

O envolvimento de 65 gols é uma conquista e tanto e certamente foi levado em consideração pelos eleitores do prêmio The Best.

Os vencedores dos prêmios de melhor jogador, goleiro e técnico foram determinados por meio de um processo de votação no qual quatro grupos tiveram voz igual: torcedores de futebol, representantes da mídia selecionados e capitães e técnicos de seleções de todo o mundo.

Sucesso na Argentina completou a carreira de Messi

É uma pena que durante tantos anos houve quem criticasse Lionel Messi por uma falta de sucesso no cenário internacional.

No entanto, no Catar, ele finalmente conseguiu coçar a coceira ao erguer o famoso troféu.

Sua batalha icônica com Mbappé na final vai ficar muito tempo na memória. Ele marcou duas vezes e marcou um pênalti na disputa de pênaltis, enquanto Mbappé marcou um hat-trick antes de converter na disputa de pênaltis.

Tendo ambos sido nomeados como finalistas do prêmio, parece que o resultado dessa partida realmente decidiu o destino do The Best Award para 2022.

Há muito pouco para dividir o Paris Saint-Germain companheiros de equipe e é óbvio que haverá muitos prêmios individuais no futuro do francês.

Messitriunfo de 2022 é o segundo depois de levar para casa o troféu em 2019 antes de Virgil van Dijk e Cristiano Ronaldo.

Curiosamente, ele tem mais vice-campeonatos do que qualquer outro jogador, tendo ficado aquém em três ocasiões desde que o prêmio começou em 2016.

Ao conquistar seu segundo troféu, Messi também empatou com seu arqui-inimigo, ronaldocom dois triunfos na categoria desde 2016.

Lista completa dos vencedores do The Best FIFA Awards 2022