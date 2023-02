Leonardo DiCaprio chateado com a reputação de ‘namoro jovem’, sente que é injusto

Dapesar de nunca ter namorado ninguém com mais de 27 anos, Leonardo Di Caprio acredita que sua reputação de namorar mulheres jovens não é merecida. O Titânico e Era uma vez em Hollywood A estrela está farta de como a mídia cobriu sua vida amorosa.

Após alvoroço público por ter sido vista em público com modelo de 19 anos Um Polanium suposto relacionamento que mais tarde foi descartado, DiCaprio expressou sua consternação para aqueles próximos a ele.

DiCaprio está chateado com o boato falso de Eden Polani

Falando ao Daily Mail, uma fonte próxima ao ator usou a reportagem sobre Polônia como exemplo: ‘É simplesmente ridículo porque ele não pode ir a lugar nenhum sem estar ligado à mulher mais jovem e bonita de lá”.

Segundo o informante, Leonardo Di Caprio está “extremamente solteiro” e anseia por um relacionamento semelhante ao de 5 anos com o qual seu pai Camila Morrone. “Ele está procurando algo mais maduro no departamento de relacionamento”, insistiu a fonte.

“Leo não gosta do hype sugerindo que ele está procurando essas mulheres muito jovens”, garantiram.

A história do namoro de Leonardo DiCaprio

Um gráfico feito por fãs detalhando a história de namoro de Leonardo DiCaprio revela que 25 parece ser sua idade limite.Reddit u/TrustLittleBrother

Apesar de desfrutar de vários passeios e festas, incluindo uma grande festa em Miami em seu aniversário, DiCaprio supostamente está cambaleando desde que terminou com Camila Morrone em agosto de 2022.

Quando DiCaprio tinha 24 anos, ele começou a namorar uma supermodelo de 18 anos Gisele Bündchen, futura ex-esposa do NFL GOAT Tom Brady. Desde então, namorou parceiros como Blake Lively (na época com 23 anos) e a modelo israelense Bar Refaelicom quem ele namorou por 5 anos e se separou quando ela completou 25 anos.