Leonardo DiCaprio farto de sua fama com as mulheres: ele não pode ir a lugar nenhum sem estar ligado à caçula

Leonardo Di CaprioA vida amorosa dele sempre foi notícia, desde que ele começou em Hollywood, até os dias de hoje.

No entanto, o ator vencedor do Oscar não gosta da fama que tem e uma fonte próxima ao ator explica que “ele não está feliz”, principalmente por causa da última namorada com quem está ligado.

Isso foi até motivo de piada na última gala do Oscar, quando Amy Schumer fez uma piada sobre a idade de DiCaprionamoradas de.

“O que posso dizer sobre Leonardo Di Caprio? Ele está fazendo grandes esforços para combater as mudanças climáticas e deixar um planeta mais limpo e verde para suas namoradas. Porque ele é mais velho e eles são mais novos. Ok, você entendeu”, Schumer brincou.

Sempre houve um boato de que as namoradas do ator não ultrapassam os 25 anos, e até dizem que é DiCaprioregra de quando se trata de escolher um parceiro.

Mas o ator não aceitou SchumerBrincadeira de leve, ele não concorda com a notoriedade que tem a esse respeito, principalmente quando é incentivada pela mídia.

Di Caprio não pode ir a lugar nenhum sem estar ligado à mulher mais jovem presente

DiCaprio48, estava em uma festa em janeiro para o lançamento de Ébano Rileydo álbum e foi flagrado lá com a modelo de 19 anos Ellen Polanyi. Eles foram ligados um ao outro depois que essas fotos surgiram.

Isso não agradou ao astro de ‘Titanic’ e seus amigos mais próximos e familiares quiseram esclarecer as coisas.

“Leo está muito solteiro no momento e não gosta dos rumores sugerindo que ele está procurando por essas jovens”, explicou uma fonte próxima.

“Ele não pode ir a lugar nenhum sem estar ligado à mulher mais jovem e bonita do lugar.”