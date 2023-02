Leonardo DiCaprio faz suas namoradas assinarem NDAs para evitar que qualquer informação pessoal seja divulgada, por relatório

Leonardo DiCaprio é bem conhecido por suas habilidades de atuação, mas também por estar cercado por modelos e empresas jovens, existe até uma piada de que DiCaprio não namora ninguém mais de 25 anos.

Desta vez, foi para surpresa de muitas pessoas que, de acordo com o Radar Online, ele faz seus amigos assinarem acordos de confidencialidade para impedir que outros detalhes sobre sua vida sejam divulgados.

Uma fonte afirma que os NDAs o ajudaram a evitar um drama confuso

De acordo com fontes que falaram com o site do tablóide, afirmam que Leo evitou dramas confusos de ex-casais graças ao NDA antes de ficarem juntos, isso inclui CAmila Morrone, Nina Agdal, Gigi Hadide muitos outros.

A fonte afirma que “Ele é obsessivo com isso e faz com que seu assistente mantenha pilhas delas à mão, muitas mulheres têm histórias para contar, mas ninguém quer deixar registrado porque tem medo do que ele poderia fazer legalmente”.

Leonardo DiCaprio supostamente tem uma reputação de nerd sobre figuras de ação, histórias em quadrinhos e dinossauros, como o informante elabora “Ele fica chateado quando as meninas não compartilham sua empolgação por coisas como figuras de ação, histórias em quadrinhos e, claro, sua amada coleção de dinossauros!“

Leonardo DiCaprio quer se livrar da fama de mulherengo

Questionado sobre isso, um representante de Leonardo DiCaprio negou totalmente que isso estivesse acontecendo, e outra pessoa falou ao Daily Mail sobre sua sombra mulherengo.

Parece que DiCaprio não está entusiasmado com sua reputação “Leo está muito solteiro no momento e não gosta muito do hype sugerindo que está procurando essas mulheres muito jovens”, acrescentou a fonte. “Ele está procurando algo mais maduro no departamento de relacionamento.”

“É simplesmente ridículo porque ele não pode ir a lugar nenhum sem estar ligado à mulher mais jovem e bonita de lá”, acrescentou a fonte. “Ele quer abandonar essa imagem de uma vez por todas e está realmente incomodado que isso continue a persegui-lo..”

A fonte disse que Leo anseia por um relacionamento sério. “Leo quer algo como teve com Camila, algo real“, continuou a fonte.