Leonardo DiCaprio Gigi Hadid deixou o mesmo restaurante após rumores de separação

Se você pensou Leonardo DiCaprio dar Gigi Hadid foi feitozo, você pode querer reconsiderar – porque os dois foram vistos saindo do mesmo lugar no exterior – embora nos digam que há mais na história do que o que a câmera mostra.

O ator e a modelo deixaram a Casa Cipriani em Milão separadamente na noite de quinta-feira, com 10 minutos de diferença um do outro … poucas horas depois de Gigi pisar na passarela da Prada durante a Fashion Week.

Como você sabe, a Milan Fashion Week está em pleno andamento, com eventos acontecendo durante o fim de semana … e parece que Gigi não era a única supermodelo com quem Leo passava o tempo.

Leo aparentemente também janta com outra modelo em Londres no dia anterior – desta vez no Chiltern Firehouse com uma modelo. josie redmond.