Lesão de LeBron James: estrela do Lakers sai mancando da arena após ouvir um ‘pop’

Los Angeles Lakers Super estrela Lebron James saiu mancando do American Airlines Center depois de liderar uma vitória épica de retorno sobre o Dallas Mavericks no domingo.

No final do terceiro trimestre, o abc a transmissão pegou James dizendo a seus companheiros de equipe que ouviu algo “pop”. Ele estava deitado no chão e segurando o pé de dor.

James, 38, aparentemente sofreu uma lesão no pé direito, mas conseguiu se manter no jogo e voltou direto para o chão para marcar.

Durante a coletiva de imprensa pós-jogo, James minimizou a lesão, dizendo que nada o impediria de conseguir a vitória.

“Tem sido melhor”, disse James. “Isso é certeza. Mas eu definitivamente não iria para o vestiário e não terminaria o jogo esta noite.. Apenas entendi a importância do jogo e, com o ímpeto que tivemos, senti que ainda poderíamos vencer depois de estarmos perdendo.”

LeBron está jogando contra Grizzlies?

James entende que manter o ritmo do time é crucial agora, então é provável que ele jogue contra o Memphis Grizzlies na terça-feira.

Ele foi flagrado mancando após o jogo ao sair da arena, mas os fãs ficaram felizes por ele não precisar de bota ou muleta para andar.

“Vamos monitorá-lo nos próximos diasveja como é e parta daí”, disse James.

James terminou a disputa com 26 pontos, oito rebotes e três assistências em 37 minutos de jogo.

