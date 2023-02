Lesão de Myles Garrett no Pro Bowl: Como ele se machucou no Pro Bowl sem contato?

As é tradição, o NFLO fim de semana anual do Pro Bowl aconteceu em Las Vegas no fim de semana passado, antes do Super Bowl, que deve acontecer no próximo fim de semana.

Após semanas de intensa competição, os vencedores da NFC, o Philadelphia Eaglesenfrentará os vencedores da AFC, o Kansas City Chiefs.

No entanto, enquanto a liga esportiva mais rica do mundo se prepara para sua final anual, ela recebe sua versão de um fim de semana All-Star.

Mas, em 2023, a NFL introduziu uma série de ajustes em seu formato Pro Bowl em uma tentativa de aumentar a competitividade do jogo e limitar o risco de lesões.

O que havia de novo no Pro Bowl de 2023?

Para 2023, o Pro Bowl adotou uma versão de flag football sem contato do esporte para aliviar qualquer preocupação com lesões dos jogadores.

Além disso, a liga também introduziu mais desafios de habilidades com o objetivo de entreter os fãs.

Isso, porém, não impediu que um jogador de alto nível sofresse um problema de lesão.

Como Myles Garrett se machucou no Pro Bowl?

Myles Garrett foi um dos competidores do Gridiron Gauntlet, uma corrida de revezamento repleta de desafios, que foi introduzida nos desafios de habilidades deste ano.

No entanto, o desastre atingiu como Garrett começou a mancar depois de terminar o evento. As varreduras revelaram um dedo do pé deslocado, o que significa Garrett estará fora por algumas semanas, pelo menos.

“marrons estrela DE Myles Garrett acredita-se que sofreu um dedo do pé deslocado enquanto competia nos jogos do Pro Bowl de hoje, segundo a fonte”, afirmou o informante da NFL Tom Pelissero.

“Os raios X deram negativo. Garrett saiu mancando do campo em Las Vegas.”

Felizmente, isso não é um grande problema para ele ou para o Cleveland Brownsjá que a entressafra está apenas começando.

Mas, apesar da mudança de formato, a NFL enfrentou seu pior cenário com um jogador se machucando.