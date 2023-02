LeSean McCoy diz que OC Eric Bieniemy não traz “nenhum valor” para Washington e recebe reação de vários grandes nomes do Chiefs

Rrunning back aposentado da NFL ótimo LeSean McCoy teve algumas palavras duras para seu ex-coordenador ofensivo, Eric Bieniemy.

Em uma aparição na Fox Sports ‘ Falaro provável futuro candidato ao Hall da Fama disse que o duas vezes Super Bowl vencedor OC não traz “nenhum valor” para sua nova equipe, o Comandantes de Washington.

Analistas e fãs da NFL acreditam que Bieniemy merece o cargo de treinador principal

Depois de ambas as derrotas no SB águias coordenadores foram contratados como treinadores principais para o Arizona Cardinals (Jonathan Gannon) e Indianapolis Colts (Shane Steichen), analistas e fãs da NFL ficaram se perguntando como Bieniemy, um OC duas vezes vencedor do troféu Lombardi, não recebeu uma oferta de cargo de treinador principal. Muitos, como o ex-analista RGIII, que se tornou QB, estavam convencidos de que é uma questão racial.

Mas LeSean McCoy, que já foi treinado por Bieniemy, ofereceu uma opinião diferente. “Veja, o problema é que muitas dessas pessoas que vão para a mídia social, ‘oh, ele deveria ser o cara para o trabalho.’ Eles não jogaram lá “, disse McCoy, “eles não estão no vestiário. Eu estive nas salas onde ele está treinando. Ele não tem nada a ver com o jogo de passe, de forma alguma. , esse é Andy Reid.”

McCoy continuou suas críticas ao novo assistente técnico e OC do Commander: “Quando você fala sobre coordenadores ofensivos, posso dizer o que faz (treinador do Giants) Brian Daboll um coordenador muito, muito bom. eu poderia te dizer o que Andy Reid ou Doug Pederson. Mas quando pergunto sobre Eric Bieniemy, o que o torna bom?”

Mas quando pergunto sobre Eric Bieniemy, o que o torna bom? LeSean McCoy

Quando questionado por outro analista se ele achava que a raça era um fator, McCoy disse “absolutamente não”. Ele também explicou que está torcendo para que Bieniemy tenha sucesso, como um ex-treinador de running back negro. “Acredito definitivamente que deveria haver mais treinadores negros”, disse.

A lenda do running back do Chiefs, Jamal Charles, entrou na conversa

Respondendo diretamente a McCoy, o ex-Chiefs RB Jamaal Charles discordou: “Tenho que discordar de você obscuro. Bieniemy me treinou por 4 anos. Aprendi muitas coisas com EB e ainda mantenho contato com ele. Um ótimo marido e pai. Ele merece ser um treinador principal.”

Tyreek Hill zombou dos fumbles de McCoy como jogador do Chiefs

Atual receptor do Miami Dolphins Colina Tyreek, que jogou com McCoy como Chief em 2019, twittou “Shady mad EB disse a ele para dobrar aquela bola.” Um tiro direto no running back e seus três fumbles naquela temporada, apesar de não ser o back em destaque.

McCoy levou o tweet com calma, depois citando-o e adicionando vários emojis de riso.

segurança estelar Tirano Matthieu também concordou com as declarações de McCoy, dando uma resposta muito menos alegre. “Cara, você fodeu com isso”, o texugo de mel disse-lhe.