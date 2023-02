A Leveros possui 44 anos de trajetória e através de muito profissionalismo e dedicação, conquistou o seu espaço no mercado de trabalho. Neste momento, a companhia disponibilizou vagas de emprego em caráter nacional e para diversos cargos do mercado. Confira, a seguir.

Leveros tem novos EMPREGOS em várias regiões do Brasil

Antes nomeada como Gelosom, a Leveros foi fundada na década de 70 e atualmente está entre as 300 maiores empresas do varejo brasileiro. A companhia atua na comercialização exclusiva de aparelhos de ar condicionado e em 2017 expandiu suas atividades para o ramo de energia solar fotovoltaica.

Com o objetivo de resolver as dificuldades e preocupações de seus clientes e oferecer as soluções mais eficientes e completas, a Leveros está em busca de profissionais talentosos para compor sua equipe. Confira, a seguir, as vagas disponibilizadas e tudo sobre o processo seletivo.

Anls. de Desenvolvimento – Assis/SP;

Oportunidades Exclusivas para PCD – Brasil;

Anls. de Compras – São Paulo;

Assistente de Precificação – Assis/SP;

Aux. de Armazenagem – Vila Velha/ES;

Banco de Talentos – São Paulo;

Aux. Financeiro – São Paulo;

Analista ADM – Assis/SP;

Anls. de Projetos – Assis/SP.

Como se candidatar

Para concorrer a seleção de candidatos, os interessados nas vagas anunciadas devem acessar o 123 empregos. Em seguida, basta seguir as orientações disponíveis e realizar o cadastramento de um currículo atualizado através do link publicado no site. Vale ressaltar que a Leveros busca por profissionais responsáveis e proativos para atuar em suas filiais.

