Leveros tem vagas de emprego em São Paulo e Santa Catarina

A Leveros, uma das maiores empresas de varejo do país, nasceu na década de 70 na cidade de Assis, em São Paulo. Nesta data, a empresa abriu oportunidades de emprego em São Paulo e Santa Catarina. Confira, a seguir.

Leveros abre vagas de emprego em São Paulo e Santa Catarina

A Leveros, há mais de 40 anos no mercado, é uma das maiores redes de varejo do país. Através de toda a dedicação e profissionalismo da equipe, a companhia passou por conquistas e desafios.

Atualmente, graças a toda a excelência no trabalho, a empresa é reconhecida entre os brasileiros e premiada no mercado. A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados. Algumas vagas solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Ana. Administrativo – Assis / SP;

Ana. de Compras – Assis / SP;

Ana. de Desenvolvimento – Assis / SP;

Ana. de Projetos – Assis / SP;

Assistente de Precificação – Assis / SP;

Aux. de Armazenagem – Araquari / SC;

Aux. Financeiro – Assis / SP;

Banco de Talentos – Assis / SP;

Banco de Talentos (Vaga Exclusiva PCD) – Brasil;

Vendedor (a) – São Paulo / SP.

Como se candidatar

A Leveros, há 44 anos no mercado, anunciou novas oportunidades de emprego para a região de São Paulo e Santa Catarina.

Acesse o site 123empregos e encontre informações referentes às vagas.

