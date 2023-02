Lewis Capaldi sofreu um episódio de Tourette durante um show e os fãs o ajudaram a terminar CONFIRA

Tao longo da história, muitos eventos ocorreram durante shows que podem ser vistos em todo o planeta.

A maioria deles agradáveis ​​e divertidos e outros nem tanto. Lewis Capaldi é atualmente um dos artistas mais importantes do cenário musical devido a sucessos como ‘Before you go’ e ‘Forget me’, mas não ficou imune a um infeliz episódio durante um show em Berlim.

Ao longo da semana, o escocês fez uma turnê pela Europa e na terça-feira se apresentou em Berlim para milhares de fãs que levaram um susto quando Capaldi parecia sofrer um episódio de Tourette.

Foi logo em sua última música do set que o solista experimentou uma série de tiques devido à síndrome de Tourette, coincidindo com sua melhor e mais popular música intitulada ‘Someone You Loved’

Fãs garantiram que houve um final feliz

Bem no meio da música ele começou a sofrer de tiques e o público começou a perceber o problema que estava desenvolvendo.

O artista tentou combater o problema para que pudesse terminar a música, mas ao ver que não conseguiria chegar ao fim, voltou a subir no palco para que o público alemão terminasse a música.

Eles tomaram a iniciativa e a cena que se seguiu foi mais do que emocionante, pois Lewis agradeceu o gesto e jogou suas palhetas para a platéia para que alguns da multidão pudessem levar embora uma peça de valor inestimável.

Esta não é a primeira vez que isso acontece com Lewis, de acordo com a Rolling Stone Magazine, com seu relatório confirmando uma ocorrência semelhante em Belfast em janeiro.

“Não há com o que se preocupar, eu tenho síndrome de Tourette” Capaldi disse ao público do alto do palco.

Esta síndrome só foi detetada no cantor há um ano, algo que partilhou com os seus seguidores nas redes sociais de forma a silenciar os sussurros de muitos fãs que sugeriam que este comportamento se devia ao consumo de drogas.

“É algo novo, eu realmente não aprendi muito sobre isso. Estou aprendendo. Eu tenho Botox no meu ombro para evitar que ele se mova. Funcionou um pouco”, Capaldi detalhado.