Liam Gallagher responde a Matty Healy sobre possível reunião do Oasis

Liam Gallagher respondeu ao apelo de Matty Healy por lendas da música Oásis para se reunir no início de março.

O cantor apareceu em um podcast canadense onde sugeriu que era “criminoso” os irmãos Gallagher não enterrarem o machado e se reunirem apenas porque estavam com raiva um do outro.

Um fã perguntou a ele no Twitter sobre Healya crença de que eles estavam agindo como crianças e perdendo tempo em suas carreiras solo.

“É nosso tempo para desperdiçar quem fez dele o chefe do tempo”, respondeu ele.

O assunto da banda de Manchester surgiu quando o cantor de Love Me foi perguntado do que ele mais se orgulhava quando se tratava de sua banda e ele revelou que era a capacidade de ‘mediar’ como homens.

“O que são Oásis fazendo, você pode imaginar estar no topo do seu jogo, agora, ainda, a banda mais legal do mundo, e não fazê-lo porque você está bravo com seu irmão?” ele perguntou, falando em ‘Q’ com Tom Power .

“Eles precisam crescer. Pare de marchar.

“Eles são como homens do povo, e estão sentados em Little Venice e Highgate, chorando por causa de uma discussão com o irmão.

“Cresça! Manchete Glastonbury! Divirta-se! Divirta-se!”

“Não há uma única criança, nem uma única pessoa, indo a um show do High Flying Birds ou Liam Gallagher que não preferiria estar em um show do Oasis”, concordou Power, também falando no podcast.

“Faça-me um favor: volte, pare de perder tempo.

“Esse é o meu anúncio de serviço público para hoje.”

Uma reunião do Oasis?

“Acabei de ter RKID no telefone implorando por perdão, abençoe-o, ele quer conhecer o que Dya pensa que está encontrando ou foda-se”, disse. liam escreveu no Twitter há um mês.

Desde 2009, ano noel saiu da banda, eles nunca haviam tentado fazer um renascimento, agora tudo indica que foi Sara quem não permitiu que eles tivessem um reencontro.

Na época, Noel já havia explicado na BBC que nunca se pode dizer nunca.

“Você nunca deve dizer nunca, teria que haver um conjunto extraordinário de circunstâncias, isso não quer dizer que essas circunstâncias nunca aconteceriam”, disse ele.

Ele observou anteriormente que havia considerado se reunir com sua antiga banda.

“Muitas vezes pensei ‘Vamos fazer um show’. Mas percebi que só faria isso para calar a boca desse idiota”, disse ele à Vogue.

“A única outra coisa em que consegui pensar foi incendiar a casa dele ou quebrar o carro dele… mas isso não vai resolver nada, vai?”