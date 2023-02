Liberação de Dani Alves em espera: O medo de soltá-lo é caso ele fuja

Daniel Alves terá que permanecer em prisão preventiva sem fiança até pelo menos a próxima semana.

O Tribunal decidirá dentro de alguns dias sobre o recurso interposto pelos advogados de defesa do ex-presidente Barcelona e Sevilha jogador pedindo a liberação de seu cliente até o julgamento.

A promotoria está pedindo para manter Daniel Alves na prisão, pois o teste de DNA o incriminou.

“O medo de soltá-lo é caso ele fuja”, explicou o jornalista Carlos Qulez no programa ‘Y ahora Sonsoles’ na Antena 3.

Daniel Alves está sob custódia sem fiança desde 20 de janeiro, aguardando julgamento sob a acusação de estuprar uma mulher de 23 anos na boate Sutton, em Barcelona, ​​em 30 de dezembro.

Na audiência realizada a portas fechadas na terceira seção do Tribunal de Apelações de Barcelona, ​​o advogado Cristobal Martell argumentou, segundo ‘La Vanguardia’, que houve “penetração vaginal” e que o sexo foi “consensual”, e destacou que a vítima não apresentava lesões vaginais compatíveis com estupro, voltando a questionar a versão dos fatos da denunciante.

Mayka Navarro relata que “o advogado Cristobal Martell assegurou que a jovem não apresentava lesões compatíveis com estupro, ressaltando que o laudo médico do Hospital de Clínicas ao qual ela compareceu na manhã seguinte aos fatos não identificou lesões vaginais compatíveis com coito seco; nem lesões ou marcas típicas de uma redução pela força”.

“Há razões para duvidar”, disse Martellque defende ainda que as imagens das câmaras do clube contradizem a versão da jovem e que as lesões que a jovem teve no joelho eram compatíveis com uma ação consensual devido às reduzidas dimensões da casa de banho.

Por sua vez, o Ministério Público lembrou que os testes biológicos confirmam que os restos de sêmen encontrados na região genital da menina correspondem ao DNA de Daniel Alves.

A desculpa dada por Dani Alves a Joana Sanz após a descoberta do seu sémen na casa de banho do clube

A revista ‘Semana’ publicou que Daniel Alves chamou sua esposa Joana Sanz pelo menos duas vezes, para garantir a ela sobre seu suposto estupro em um clube de Barcelona que ele estava bêbado e não se lembrava de nada.

O ‘Programa de Ana Rosa’ afirma que Daniel Alves contado Joana Sanz que “não me lembro de nada daquela noite porque estava bêbado”.

A vida de Dani Alves na prisão: “Ele acha que vai ficar dentro de casa”

‘El Programa de Ana Rosa’ entrou em contato com um companheiro de prisão Daniel Alves na prisão de Brians 2, que explicou a vida do jogador atrás das grades: “alves ajuda onde pode. Ele compra coisas para as pessoas comerem e todas essas coisas. Ele ajuda e convida. Ele tenta passar despercebido e é muito afável com as pessoas. Ele não é uma estrela. Há funcionários que estão felizes por ele e outros que estão felizes em tê-lo aqui”.

Em sua alegação de estupro, alves‘ companheiro explica que “ele não fala muito, mas o que ele diz é que não abusou de ninguém, nem bateu em ninguém. E que se a menina não quisesse, ele não teria feito isso. Ele não forçou ninguém.

“Ele acha que vai ficar dentro de casa. Agora, quando a menina diz que não quer dinheiro nem nada, isso o afeta. Mas ele acha que não deveria estar lá dentro e não se sente bem lá dentro.

Dani Alves muda seu depoimento pela quarta vez: suas versões anteriores

todas as versões Daniel Alves deu até confessar a penetração foram para esconder a infidelidade da esposa, modelo Joana Sanzque recentemente o visitou na prisão Brians 2 em Barcelona.

Em sua primeira declaração, Daniel Alves disse que não conhecia a jovem, depois aceitou tê-la tratado, depois que só houve apalpação, e agora mudou completamente o seu depoimento.

As provas contra Daniel Alves

Segundo a versão do denunciante, revelada pelo ‘El Periódico’, no banheiro do clube, “Daniel Alves forçou-a a sentar-se em cima dele, atirou-a ao chão, obrigou-a a dar-lhe felação, ao que ela resistiu activamente, deu-lhe uma bofetada, levantou-a do chão e penetrou-a até ele ejacular”.

Quais são as penas para Dani Alves se for condenado?

Daniel Alves está enfrentando um suposto crime de agressão sexual.

De acordo com o depoimento da vítima, que o juiz de instrução considera “contundente e persistente”, o jogador a agrediu em um banheiro localizado em uma área reservada da boate Sutton, em Barcelona, ​​na noite de 30 para 31 de dezembro.

Com a última modificação legislativa, as penas variam de quatro a 12 anos de prisão quando a agressão consistir em acesso pela vagina, ânus ou boca.