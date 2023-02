LIG Veículos Elétricos ABRE CARGOS; Saiba mais!

A LIG Veículos Elétricos, empresa voltada à venda e aluguel de veículos elétricos para o transporte de pessoas e materiais, tanto para os segmento de lazer e segurança como para os segmentos industrial e de logística, está atrás de novos profissionais na cidade de VInhedo. Dito isso, antes de falar mais sobre a companhia, conheça os cargos disponíveis:

Analista de Compras – Vinhedo – SP – Efetivo;

Assistente de Vendas – Vinhedo – SP – Efetivo;

Eletricista Automotivo – Vinhedo – SP – Efetivo;

Mecânico Automotivo – Vinhedo – SP – Efetivo;

Vendedor(a) Interno – Vinhedo – SP – Efetivo: Atendimento ao cliente pelos canais de comunicação da empresa (E-mail, Whatsapp e telefone); Prospecção de novos clientes; Trabalhar a carteira de clientes existentes; Identificar oportunidades de negócio; Acompanhamento das metas de vendas.

Mais sobre a LIG Veículos Elétricos e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a empresa, é válido frisar que a LIG oferece serviços de manutenção e assistência técnica especializada, através de equipes treinadas, também constituem os negócios da LIG.

Além disso, por fazer parte de um grupo empresarial muito sólido e competente, a LIG Veículos Elétricos é uma empresa que carrega um expertise profundo e bem qualificado em atendimento e seleção de bons produtos.

Dessa maneira a LIG se uniu as principais marcas do mundo. Isto é, dentro do seu segmento e hoje oferece uma das mais qualificadas linhas de veículos e peças de reposição de toda América do Sul.

