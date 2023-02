Liga dos Campeões: Ancelotti: Vinícius é o jogador mais decisivo do futebol mundial

Carlos Ancelotti voltou a acumular elogios Real Madrid estrela Vinícius Júnior após o papel do brasileiro em sua histórica virada e vitória por 5 a 2 sobre Liverpool em Anfield na noite de terça-feira.

Vinicius marcou o primeiro e o segundo do Los Blancos na recuperação de uma desvantagem de dois gols, mais uma vez provando seu amadurecimento ao mais alto nível, tendo marcado o gol da vitória na final da Liga dos Campeões contra Liverpool última temporada também.

“Hoje, na minha opinião pessoal, ele é o jogador mais decisivo do futebol mundial”, Ancelotti disse, perguntou de viré o impacto.

“Pela consistência… Ele não para, dribla, dá assistências, marca. Agora é o jogador mais decisivo. Espero que continue assim.”

Apesar de perder por 2 a 0 no início e não parecer que vai voltar, Ancelotti insiste que nunca se preocupou demais.

“Isso me lembrou Cidade de Manchester nas semifinais”, Ancelotti disse.

“Melhoramos, porque depois eram dez minutos e [on Tuesday] foram 14. Mas correu ainda melhor, porque sabíamos que íamos sofrer um pouco, mas não sofrer dois golos. Sabíamos disso, e o importante era manter a cabeça fria e controlar as emoções. Os veteranos ajudam muito nesse aspecto, Karim Benzema, Lucas Modrice Toni Kroos do banco. No final deu tudo certo.”

Modric37, recebeu muitos elogios por sua parte no retorno. Ancelotti foi um dos muitos a reconhecer sua importância.

“Modric é o mesmo Modric como sempre, o melhor que se vê, constante, com ritmo, com bom controle de bola”, Ancelotti disse.

“Acho que ele foi a chave para sair no momento de dificuldade.”