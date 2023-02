Liga dos Campeões: Ferdinand não explica a relação do Real Madrid com a Liga dos Campeões: parece que seus jogadores não envelhecem

Real Madrid mais uma vez demonstrou seu domínio na Liga dos Campeões. Apesar de Liverpool marcando dois gols em Anfield na terça-feira, Los Blancos deu a volta por cima e venceu por 5 a 2.

O antigo Manchester United zagueiro e atual comentarista da TV não deu nenhuma explicação sobre a goleada do Liverpool nas mãos de Real Madrid.

“Você olha para o time deles do ano passado e pensa que é um ano mais velho, Benzema, Kroos, Modricvai ser difícil, eles perderam Casemiro” Fernando disse.

“O recrutamento ao longo dos últimos dois anos, da era Galactico para trazer jovens jogadores e desenvolver, como Vinícius, Rodrygo, Camavinga. Esses jogadores agora parecem jogadores adequados na Liga dos Campeões.

“Eles foram desenvolvidos ao longo do tempo. A paciência disso, somada a um time que ainda está ganhando. Você tem que dar suporte às pessoas nos bastidores que estão comandando aquele navio.

“Esta é uma equipe que tem faltado confiança durante toda a temporada. Eles tiveram bons resultados nos últimos dois jogos.

“Mas você vê as fragilidades assim que eles ficam para trás, com a falta de confiança de um período de tempo vindo à tona. É difícil construir confiança durante a noite. Vem com cinco, seis, sete oito jogos.”

pontos fracos do Liverpool

Fernando também criticou Liverpoolapresentação na noite de terça-feira. Os Reds não conseguiram impressionar nesta temporada, atualmente ocupando o oitavo lugar na tabela da Premier League.

“A diferença distinta na classe esta noite foi mostrada”, observou ele.

“Você tem um time de um lado que parece que está caindo, em comparação com outro time que parece que ainda está subindo e melhorando.”