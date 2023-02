Liga MX: Reportagem: Dani Alves confessou que realmente penetrou a mulher que o acusa

Tele situação jurídica de Daniel Alves está piorando a cada dia, e é que o ex-jogador do Pumas e do Barcelona, ​​agora jornalista espanhol revelou que o brasileiro confessou que se houve penetração da jovem de 23 anos que o processou, então agora a justiça tem mais argumentos para ir contra o acusado.

A suposta confissão de Daniel Alves

“Ele reconheceu que o ato sexual foi consumado através da penetração”, foram as declarações de Carlos Qulez, jornalista da Antena 3 da Espanha. Caso a informação seja verdadeira, já é a quarta vez que Dani Alves muda de declaração, e que jogará contra o brasileiro.

Todas as versões que Alves deu até confessar a penetração, eram para esconder a infidelidade à esposa, a modelo Joana Sanzque recentemente o visitou no Prisão Brians 2 em Barcelona.

Com essa possível confissão, os advogados do brasileiro terão que mudar de estratégia e vão focar no fato de que o ato foi com a anuência da vítima.

Nova mudança na declaração de Daniel Alves?

Em seu primeiro depoimento, Dani Alves disse que não conhecia a jovem, depois aceitou tê-la tratado, depois que só houve apalpação, e agora mudou completamente seu depoimento, então isso acrescenta ao seu registro que caso ele seja encontrado culpado, ele poderia passar o próximo 12 anos atrás das grades.

Os fatos aconteceram na madrugada do dia 31 de dezembro do ano passado, quando ainda jogador do puma, com vários amigos foi a uma boate em Barcelona. No dia seguinte a denúncia veio à tona, mas Dani Alves já havia viajado para o México, e conseguiu fazer uma partida com o Pumas, mas depois foi para a Espanha onde foi preso.