Lil Wayne diz que é melhor que Jay-Z na lista de rappers de todos os tempos, debate segue

Os cabeças do hip-hop vêm debatendo há semanas sobre uma nova lista de maiores rappers de todos os tempos. Jay-Z em # 1 — mas agora Lil Wayne entrou no chat… e diz que é o GOAT

A saída tem Biggie, Eminem, Tupac, Nas, Kendrick e Jay-Z à frente dele, respectivamente – mas Wayne discorda de todos eles, especialmente entre os que ainda vivem. Ele diz francamente, ele é o número 1… e até mesmo desafia os respondentes a perguntar aos caras com classificação superior a ele como eles se sentem sobre isso. Em sua opinião, ele acha que eles concordariam … Wayne é maior do que eles.

Como de costume, tudo isso é subjetivo… e não está muito claro que tipo de critério a Billboard está seguindo ao considerar alguém melhor do que o outro. Pelo que parece, eles estão colocando Jay como o melhor por causa do sucesso geral – o que ele certamente alcançou.

Com isso dito, seus números são comparáveis ​​… Wayne tem 3 hits # 1 (Billboard Hot 100) e Jay tem 4 # 1s de sua autoria. No entanto, Wayne tem 25 de suas canções no top 10 historicamente, enquanto Jay tem apenas 22 na mesma categoria. Então, música por música… eles estão próximos.

Supomos que essa pergunta esteja realmente nos olhos de quem vê, mas provavelmente pode ser respondida honestamente com uma pergunta simples – no fundo do seu coração, de quem é a música que você está tocando na função? E quem, verdadeiramente, tem o repertório mais memorável no geral???