Lily-Rose Depp recria a icônica pose de topless da ex de seu pai, Kate Moss

Tei, diga tal pai tal filho, mas neste caso Lily-Rose Depp seguiu o exemplo da ex-namorada de seu pai como Johnny DeppA filha de uma mulher vestiu uma roupa que lembra um Kate Moss clássico.

A modelo e influencer postou no Instagram um look ousado que lembrou muitos Musgo‘ estilo.

A foto inclui Depp com um top transparente sem sutiã muito parecido com o de uma jovem de 19 anos Musgo usou em uma festa da Elite Models em 1993.

Na época, tornou-se uma sensação, e Depp optou pelo mesmo visual em uma sessão de fotos que ela postou no Instagram.

Moss e Depp

Depp tem 23 anos e nasceu depois Musgo e o pai dela johnny já havia rompido.

O relacionamento do casal durou entre 1993 e 1997, e Lírio-Rosa foi fruto de johnnypróximo relacionamento, com a atriz francesa Vanessa Paradis.

perfil de mídia social

Depp é uma estrela da mídia social com mais de sete milhões de seguidores no Instagram, o que a tornou uma sensação por si só.

Seu último post, com as fotos de topless de uma sessão com iD, já acumulou mais de um milhão de curtidas em apenas alguns dias.