Lina Lansberg anuncia aposentadoria após derrota no UFC Vegas 69: ‘Chega’

Após 18 lutas profissionais e quase sete anos no UFC, Lina Lansberg está chamando isso de carreira.

A veterana de 40 anos anunciou no Instagram que está se aposentando do esporte após uma derrota por finalização para Mayra Bueno Silva no fim de semana passado no UFC Vegas 69. O revés serviu como sua quarta derrota consecutiva depois que Lansberg já havia lutado para chegar ao top 15 do ranking oficial do UFC no peso galo.

“Muito obrigado por todo o amor e apoio”, escreveu Lansberg. “Foi uma jornada infernal e começar a lutar é a melhor coisa que já fiz. Isso me deu tanto, tanto. Mas agora é hora de seguir em frente. Terminei.”

Lansberg se juntou ao elenco do UFC em 2016, quando fez sua estreia contra Cris Cyborg em uma luta peso-caça até 140 libras. Ela acabou perdendo por nocaute técnico no segundo round, mas voltou a um peso mais natural de 135 libras, onde competiu pelo resto de sua carreira no UFC.

Durante seu tempo na promoção, Lansberg conquistou vitórias notáveis ​​​​sobre Macy Chiasson, Tonya Evinger e Gina Mazany, enquanto sofria derrotas para nomes como Aspen Ladd, Yana Santos e Sara McMann.

Sua última vitória no octógono veio em 2019, antes de Lansberg sofrer com a seqüência de quatro derrotas consecutivas, culminando com a derrota para Silva no fim de semana passado.

Agora Lansberg pendura as luvas para sempre ao se aposentar do esporte com um recorde geral de 10-8, incluindo um currículo de 4-7 no UFC.