‘Linguagem de sinais Rihanna’ se torna viral por interpretação enérgica do show do intervalo do Super Bowl

Hnosso depois do Super Bowl no qual Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes foram os verdadeiros vencedores da noite, juntamente com Rihanna por sua apresentação no intervalo, houve outra figura que começou a se tornar viral nas redes sociais.

Ela é Justine Miles e, a princípio, você pode não reconhecer o nome dela, pois ela não é uma figura conhecida do público em geral.

Mas agora ela ficou famosa por ser a encarregada de realizar a tradução simultânea do show do intervalo em linguagem de sinais para a Fox Sports.

A performance dela, porque realmente foi uma performance de verdade, deu a impressão de que ela estava no mesmo palco que Rihanna.

Ela deu um ritmo vertiginoso ao seu trabalho, a ponto de ser elogiada por todos nas redes sociais.