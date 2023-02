Lisa Marie Presley estava gravemente deprimida antes de morrer, diz o ícone da música e amigo próximo de Elvis, Pat Boone

EUn vida, o Rei do Rock Elvis Presley tinha poucos amigos, mas um em quem confiava e até hoje é próximo da família era Pat Boone, outro dos cantores icônicos da América. Boone, que sempre esteve próximo dos Presleys, revelou o sol dos eua aquela única filha de Elvis, lisa marieesteve profundamente deprimido por meses antes de sua morte.

Boone disse que as esperanças de carreira não realizadas de Lisa, bem como o suicídio de seu filho Benjaminforam demais para ela

O cantor disse que percebeu que algo não estava certo quando estava com Lisa Marie e sua mãe, Priscillano serviço memorial do 45º aniversário de Elvis em agosto passado.

Boone teve um sentimento que se tornou realidade

Pat Boone foi a banda de abertura de Elvis na década de 1950, quando ambos estavam apenas começando suas carreiras na música, e eles são amigos desde então. Boone, que ao longo dos anos já vendeu mais de 45 milhões de discos, revelou como foi aquele último encontro com os Presley.

“Passei um tempo com Lisa Marie e Priscilla. Percebi que Lisa Marie parecia deprimida. Senti algo. Tive, como dizem, um pressentimento sobre ela e, claro, acabou sendo verdade”, explicou ele.

“Não sabia que era sério o suficiente para me envolver. Conversamos e tivemos conversas interessantes. Eles sabiam que eu me importava muito com Elvis, éramos amigos muito queridos e, claro, eu me preocupava com eles”, acrescentou.

“Acho que Lisa Marie teve muitas decepções e depois a morte do filho. Foi demais”, enfatizou.

Boone lembrou que, de certa forma, a morte de ambos teve situações semelhantes. “Eu sei que Elvis estava emocionalmente doente. Era quase impossível para ele lidar com o que era exigido dele, o que ele não queria mais fazer.”

“Se você assistir [Elvis] filme, você sabe que Tom Parker [his manager] comprometeu-o a mais cinco anos de algo que ele não queria continuar fazendo. E foi demais.”

“Elvis estava tomando estimulantes e tranquilizantes para poder dormir”, disse Boone. “E foi isso que acabou com a vida dele, eu acho.”