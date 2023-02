Lisa Marie Presley se sentiu protegida durante COVID, globos pré-dourados vulneráveis

Lisa Marie Presley não conseguiu lidar com o estresse que antecedeu o Globo de Ouro, porque ela se acostumou a se sentir anônima durante o COVID e se sentiu totalmente exposta durante a preparação para o Globo de Ouro … fontes disseram ao TMZ.

Enquanto ela lidava com sua dor, disseram-nos que Lisa não queria ser vista por ninguém. Nas ocasiões em que se aventurava a sair de casa, sentia-se protegida com uma máscara que lhe cobria grande parte do rosto… não era avistada por ninguém, e isso revelava-se reconfortante.