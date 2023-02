Lista completa de classificados AR (2023)

Call of Duty: Warzone 2 é um famoso jogo de tiro em primeira pessoa com milhões de downloads. Os jogadores estão loucos por este jogo. Eles estão constantemente trabalhando para completar diferentes missões que estão disponíveis para os jogadores no jogo. Da mesma forma, existem muitas tarefas que precisam ser concluídas pelos jogadores no jogo. Isso só pode ser feito se você tiver boas armas com você no jogo.

Se você não sabe, existem muitas armas disponíveis no jogo Warzone 2, e os jogadores precisam escolher a melhor para seu loadout se quiserem ter o melhor desempenho no jogo. O rifle de assalto em Warzone 2 está deixando os jogadores loucos por eles. Semelhante a outros tipos de armas no jogo, há muitos rifles de assalto disponíveis no jogo.

Os jogadores procuram o Melhores rifles de assalto em Warzone 2. Como há muitos rifles de assalto disponíveis no jogo, é confuso para os jogadores escolherem o correto. Estamos aqui com este post onde vamos listar os Melhores rifles de assalto em Warzone 2 para que você saiba qual rifle de assalto será o melhor para você. Esteja conosco até o final para saber mais sobre todas as armas.

Melhores rifles de assalto em Warzone 2 (Guia de 2023)

Existem muitos rifles de assalto em Warzone 2, então listamos os Melhores rifles de assalto em Warzone 2 abaixo. Você pode usar qualquer um deles da lista. Para te ajudar mais com as armas, vamos listar também o melhor loadout para as armas. Portanto, certifique-se de verificá-los corretamente.

Quimera

Quimera é um dos Melhores rifles de assalto em Warzone 2. Este rifle vem com o recurso embutido de um supressor e munição subsônica desde o início. Esta arma irá ajudá-lo muito a ganhar partidas no jogo. A arma é excelente quando falamos de seu alcance de dano e cadência de tiro.

Você pode usá-lo para lutas de longo alcance, bem como combates de curto alcance. A arma vem com um carregador de 45 cartuchos, garantindo que você tenha o máximo de balas durante combates de curto ou longo alcance. Isso vai te ajudar muito no jogo.

Melhor Loadout para Chimera

Laser: VLK LZR 7MW

VLK LZR 7MW Revista: Carregador de 45 rodadas

Carregador de 45 rodadas Punho Traseiro: Punho D37

Punho D37 Estoque: Devastação-8

Devastação-8 Underbarrel: Estripador FTAC

Kastov 545

Podemos dizer que o Kastov 545 é o AK, mas com rodadas menores. O Kastov 545 tem excelente manuseio, danos significativos e a melhor taxa de disparo. Esta é uma das melhores armas que você pode usar nas partidas. Você pode usar esta arma para combates de longo alcance e de curto alcance.

Ainda assim, o Kastov 545 carece de algumas estatísticas como recuo, controle, dano, etc.; os usuários podem melhorá-lo rapidamente com a ajuda do loadout correto. Abaixo, listamos o loadout, portanto, verifique-os abaixo.

Melhor Loadout para Kastov 545

Estoque: Fábrica KSTV-RPK

Fábrica KSTV-RPK Punho Traseiro: Punho DEMO-X2

Punho DEMO-X2 Ótico: Corio RE-X Pro

Corio RE-X Pro Focinho: Precursor D20

Precursor D20 Barril: IG-K30 406mm

Kastov 762

Se você está procurando uma arma que pode causar muito dano, o Kastov 762 será o ajuste certo. O Kastov 762 tem a capacidade que você pode usar para batalhas de curto e médio alcance. Toda arma tem contras; no entanto, você pode torná-lo o Melhores rifles de assalto em Warzone 2 usando o acessório adequado.

A única coisa que você deve dominar sobre esta arma é o recuo. O Kastiv 762 pode lidar com danos maiores, mas quando você usa a arma, o recuo será muito alto, o que pode não ser adequado para você se você não souber como resolver o problema. Não se preocupe! Se você usar os acessórios certos, o desempenho da arma será melhorado automaticamente.

Melhor Loadout para Kastov 762

Barril: IG-K30 406MM

IG-K30 406MM Revista: Carregador de 40 rodadas

Carregador de 40 rodadas Focinho: Kastovia DX90

Kastovia DX90 Ótico: VLK 4.0 Óptica

VLK 4.0 Óptica Estoque: FT TAC-Elite Stock

Kastov-74u

Kastov-74u é outro Melhores rifles de assalto em Warzone 2 lidar com muitos danos. Como o Kastov 765, esta arma também é melhor para combates longos e de curto alcance. O Kastov-74u vem com o recurso de SMG leve, que permite que você se mova mais rápido. O Kastov-74u foi projetado com o corpo do AK-47, e você pode controlá-lo perfeitamente depois de praticar algumas partidas.

No entanto, o único problema que você enfrentará é o alcance do dano. O alcance de dano do Kastov-74u é de cerca de 50 metros, então você tem que chegar perto, e combates de médio alcance mais. A melhor coisa que você pode fazer com esta arma é melhorar a mobilidade e aprender a manuseá-la.

Depois de trabalhar essas peças, a arma está pronta para ser usada nas partidas. Listamos o melhor loadout para a arma abaixo, verifique-os para melhorar o desempenho da arma.

Melhor Loadout para Kastov-74u

Estoque: FT TAC-Elite Stock

FT TAC-Elite Stock Ótico: VLK 4.0 Óptica

VLK 4.0 Óptica Focinho: Kastovia DX90

Kastovia DX90 Revista: Carregador de 40 rodadas

Carregador de 40 rodadas Barril: IG-K30 406MM

Lachmann-556

Lachmann-556 é um rifle de assalto básico que você obterá no jogo. Esta arma tem especificações médias, permitindo que você a use regularmente no jogo. Não há nada de especial na arma. Você pode usá-lo se não tiver escolha. No entanto, se você estiver usando esta arma, poderá usar o anexo abaixo para melhorar o desempenho da arma no jogo.

Melhor carregamento para Lachmann-556

Underbarrel: Estripador FTAC 56

Estripador FTAC 56 Ótico: Cronen Mini Red Dot

Cronen Mini Red Dot Focinho: Precursor D20

Precursor D20 Revista : Carregador de 60 rodadas

: Carregador de 60 rodadas Barril: Barril Lachmann Rapp de 15,9″

M13B

O M13B é um dos melhores rifles de assalto, muito parecido com o M4, mas com especificações inferiores quando comparado a ele. O M13B tem mais recuo, menos taxa de dano e não é bom para longas distâncias.

Você pode usar esta arma para combate de curto ou médio alcance, pois possui uma alta cadência de tiro e bom manuseio. No entanto, se você usá-lo por uma longa distância, essa não será uma boa escolha. Você também pode usar os acessórios certos para tornar as estatísticas da arma mais impressionantes para o jogo.

Melhor carregamento para M13B

Punho Traseiro: Punho D37

Punho D37 Ótico: Slimline Pro

Slimline Pro Focinho: XTEN Havoc 90

XTEN Havoc 90 Revista: Carregador de 60 rodadas

Carregador de 60 rodadas Barril: 14″ Bruen Echelon

M16

O M16 é um rifle de assalto de um toque disponível no jogo. O modo de rajada da arma a torna a arma menos usada. No entanto, esta será a arma certa se você quiser praticar tap shots. O uso desta arma melhorará a habilidade de tiro e seleção de tiro no jogo, o que o ajudará muito no uso da outra arma. Se você usar a arma no jogo, poderá equipar os carregamentos listados abaixo.

Underbarrel: VX Abacaxi

VX Abacaxi Punho Traseiro: Punho Sakin ZX

Punho Sakin ZX Ótico: Cronen Mini Red Dot

Cronen Mini Red Dot Focinho: Precursor D20

Precursor D20 Munição: 56 Alta Velocidade

M4

O M4 é um dos Melhores rifles de assalto em Warzone 2, que muitos jogadores profissionais usam. A arma vem com ótimas especificações e pode ser usada diretamente no jogo sem nenhum problema. Muitos jogadores equiparam diretamente a arma sem nenhum carregamento e conseguiram um bom desempenho no jogo. No entanto, se você usar os acessórios certos para a arma, poderá aumentar o alcance do dano e melhorar a velocidade da bala no jogo.

No entanto, quem pensa em usá-la precisará aprender a usar a arma no jogo. No começo, será difícil para você, pois as estatísticas de tempo para matar da arma não são muito boas. Mas, uma vez que você comece a usá-lo regularmente, isso não será um grande problema. Listamos abaixo o melhor loadout para o M4, confira.

Melhor carregamento para M4

Underbarrel: Demonstração Firm Grip

Demonstração Firm Grip Punho Traseiro: Punho Sakin ZX

Punho Sakin ZX Ótico: VLK 4.0 Óptica

VLK 4.0 Óptica Focinho: sem eco-80

sem eco-80 Barril: Cano Hightower de 20″

STB 556

O STB 556 é outro melhor fuzil de assalto com uma estrutura semelhante à SMG. Esta arma será melhor se você enfrentar mais combates de curto e médio alcance. A arma não recua como os outros rifles de assalto, por isso muitos jogadores consideram usá-la. Como as outras armas, esta arma também tem alguns contras.

Quando você começar a usar a arma e disparar as balas, você enfrentará problemas de controle devido à alta velocidade de tiro. No entanto, a produção de dano da arma é muito mais significativa, então você não precisa se preocupar com isso. Você pode matar os inimigos com apenas alguns tiros. Aqueles que pensam em usar armas devem ir com o loadout que listamos abaixo para melhorar o desempenho da arma no jogo.

Melhor carregamento para STB 556

Underbarrel: Pegada Fase 3

Pegada Fase 3 Ótico: Cronen Mini Red Dot

Cronen Mini Red Dot Focinho: Escuro KX30

Escuro KX30 Laser: VLK LZR 7MW

VLK LZR 7MW Munição: 56 Alta Velocidade

TAQ-56

Todos vocês podem ter usado esta arma em jogos diferentes. O TAQ-56 não é outro senão o SCAR que usamos. É um dos melhores rifles de assalto que você terá no jogo. O TAQ-56 tem sido a melhor arma se você considerar usá-lo de perto. Para combate de longo alcance, a arma não funciona bem, pois a cadência de tiro é menor e apresenta problemas de recuo.

Ainda assim, a arma tem estabilidade; a única coisa que você precisa fazer é continuar moendo com a arma. Você também pode consertar os contras da arma usando o acessório certo no jogo. Depois de aumentar seu alcance de dano e estabilidade, esta arma está pronta para as partidas em Warzone 2. Mas antes disso, verifique o loadout que você precisará usar para melhorar a estabilidade e o alcance da arma no jogo.

Melhor Loadout para TAQ-56

Ótico: Slimline Pro

Slimline Pro Focinho: Precursor D20

Precursor D20 Laser: Laser FSS OLE-V

Laser FSS OLE-V Barril : Barril Tundra Pro de 17,5″

: Barril Tundra Pro de 17,5″ Munição: 56 Alta Velocidade

Empacotando

Call of Duty: Warzone 2 é um jogo popular e os jogadores estão trabalhando duro para melhorar suas habilidades. Uma das coisas críticas que os jogadores precisam dominar no jogo são as armas.

Com a ajuda das armas certas, eles poderão vencer o maior número de partidas do jogo. Rifles de assalto são um deles. Esta postagem lista os Melhores rifles de assalto em Warzone 2 através do qual você pode ter um melhor desempenho. Esperamos que as informações acima o ajudem muito. Também listamos o carregamento, portanto, verifique-os também.

Perguntas frequentes – Warzone 2 Melhores rifles de assalto

1. Qual é o melhor AR para Warzone 2?

Listamos os melhores rifles de assalto em Warzone 2 no post acima. Dê uma lida para aprender sobre as armas no Call of Duty: Warzone 2.

2. Qual é a melhor arma em Warzone 2?

Muitas armas estão disponíveis no jogo, e o RPK é a melhor arma em Call of Duty: Warzone 2 que muitos jogadores usam.

3. Qual é a melhor arma sem recuo em Warzone 2?

M13B é a melhor arma sem recuo em Call of Duty: Warzone 2. Listamos a arma no post acima; Confira.

