Lista de personagens do Cookie Run Kingdom no jogo Cookie Run (2023)

Execução de biscoito: OvenBreak é um jogo de corrida sem fim inspirado no conto popular The Gingerbread Man. Seu estilo de arte, jogabilidade cativante e personagens atraentes deixaram uma marca na mente dos usuários em todo o mundo.

Como jogador, sua principal tarefa é controlar os personagens de cookies do jogo e continuar correndo para completar os níveis. Todos eles são desafiadores, mas doces; assim, os usuários ficam presos à jogabilidade.

Se você é novo neste jogo, talvez não conheça todos os personagens disponíveis. No entanto, todos os jogadores deste jogo podem estar curiosos para saber o que você irá desbloquear no futuro.

Mas você não pode ver todos os personagens do jogo em um só lugar se eles não estiverem desbloqueados. Não se preocupe; neste post, vou fornecer todos os personagens disponíveis no jogo agora.

Cookie Run: Personagens OvenBreak – Todos os personagens atualmente no jogo

Cookie Run: OvenBreak tem mais de 166 personagens de diferentes níveis e quase todos vêm com animais de estimação separados. Cada um tem recursos diferentes que você precisa conhecer para usá-los adequadamente no jogo.

Muitos personagens são de nível épico, alguns são raros e alguns são lendários no jogo. Mas todos eles têm o potencial de entretê-lo e ajudá-lo a ter um desempenho melhor.

Levará muito tempo para descobrir todos os personagens, então a lista abaixo é para você, que contém o nome e as classificações.

NOME CLASSIFICAÇÃO BICHO DE ESTIMAÇÃO Biscoito Aventureiro Épico mochila Biscoito Alquimista Cru Balanças de Energia Biscoito de Açúcar Âmbar Épico Humble Bumble biscoito de amêndoa Épico Policial Bigodes biscoito de babosa Épico Drone ALOE Ananas Dragon Cookie Lendário Pineapplemur Biscoito Anjo Cru Estrela Celestial biscoito de maçã Épico Coelho Maçã biscoito de abacate Épico Avocatapult Biscoito De Banana Épico banana leão Biscoito de Beterraba Épico Beterraba Biscoito de Pimenta Beterraba Épico P3P-PO Biscoito de Campânula Épico brincalhão Herbert Bolo de Aniversário Biscoito Épico balão de festa biscoito de amora Épico mordomo fantasma biscoito de alho preto Épico Wishy Stuffington Biscoito Torta De Mirtilo Épico Marcador de livro antigo Biscoito Pretzel de Manteiga Épico Petit Conte Biscoito à luz de velas Épico vela derretida Capitão biscoito de gelo Épico âncora contramestre Biscoito Carol Épico Bolo Yule Log biscoito de cenoura Épico Bolo de Cenoura Coelho Biscoito Cheerleader Cru Bola Glitter Biscoito De Queijo Cru Fofo Queijo Gato Bola De Cereja Épico Bunsy biscoito flor de cerejeira Épico xícara de chá biscoito de cereja Cru Foguete Firecracker Xadrez Choco Cookie Épico Cavaleiro Nougat biscoito de castanha Épico espetado Biscoito de Pimenta Épico Pimenta Ruim Bola de Choco Épico bebida superpoderosa Bombom de Chocolate Épico bombom passarinho biscoito de churros Épico toco de churros biscoito de canela Épico coelho de canela biscoito de cacau Épico marshmallow hamster Cookiedroid Especial Bloco de jogo Biscoitos Épico Creme Puro Biscoito Algodão Doce Épico pássaro de algodão doce Biscoito Folhado De Creme Épico Owlcorn Biscoito Creme De Unicórnio Épico Metingue Horn Biscoito Croissant Épico equipamento do cosmos Cookie Crowberry Épico broche de ovo biscoito ciborgue Épico Bateria BB biscoito de chocolate escuro Épico Capacete do Espírito das Trevas Biscoito Feiticeira Negra Lendário Olhos Eternos da Escuridão biscoito do diabo Cru Morcego Flamejante Dino Sour Cookie Épico ovo de dino biscoito DJ Épico máquina de rave Biscoito Dr. Ossos Épico Monitor Pit-a-Pat Biscoito Dr Wasabi Épico Octo Wasabi biscoito Earl Grey Épico pires chorão biscoito de gemada Épico chapéu alegre biscoito de fada Épico Vagem biscoito de figo Épico corça de frutas Biscoito Espírito de Fogo Lendário Nenhum biscoito bombinha Épico Super PEWPEW! Biscoito Jujuba Geral Épico Xícara de Chá Esfriando GingerBrave Comum Gota de Choco biscoito de ginseng Épico enraizado Goblin Cookie Épico Baú Gobbie Goblin biscoito de toranja Épico copo de suco biscoito de chiclete Cru Mini Jackson No.2 biscoito de ervas Épico bule de ervas biscoito herói Épico cubo de gelatina biscoito de hortênsia Épico sapo floral biscoito doce de gelo Épico lata de doces Biscoito malabarista de gelo Épico Espetacular Copa dominical Robô de biscoito de gelo Épico B3-4R biscoito de kiwi Épico Pássaro kiwi Biscoito Cavaleiro Cru Cauda do Dragão Biscoito Kumiho Épico contas de raposa biscoito de alho-poró Épico Bambu Velho biscoito de limão Épico Eletro Limão biscoito de alcaçuz Épico Gato morcego Biscoito Lilás Épico Flor Tranquila Biscoito Lilybell Épico esquilo biscoito de limão Épico Sr. Limeguard biscoito de lagosta Épico Eerie tamboril Biscoito Dragão Longan Lendário Amêijoa de casca de ovo de dragão Biscoito Macarrão Épico Castanholas Cookie Molho Mala Épico broquel de panela quente biscoito de manga Épico tucano manga Biscoito Marshmallow Épico discórdia biscoito matcha Épico Saquinho de chá verde Biscoito Pão De Melão Épico Prospector Moley biscoito de leite Épico anjo de leite Biscoito Árvore Milenar Lendário Nenhum Biscoito de Chocolate com Menta Épico Sr. Fa-Sol-La-Si Biscoito Mocha Ray Épico medusa lanterna Biscoito Coelho da Lua Épico Argamassa Lunar Biscoito Luar Lendário Apanhador de Sonhos Biscoito Músculo Cru Dumbbell Twins Biscoito De Mostarda Épico cachorro quente Biscoito Ninja Cru pequeno fantasma biscoito de cebola Épico Peixe Cebola biscoito de laranja Épico Mini Ratinho Laranja biscoito de panqueca Épico frisbee de panqueca biscoito de pêssego Épico bolinho de panda Biscoito Peperoncino Épico Scorchpion Biscoito de Hortelã Épico Barco de Papel Marinheiro Cookie piloto Cru pelicano nuvem Biscoito Choco Rosa Épico doce rosa biscoito pirata Épico Giggle Bomb biscoito de pistache Cru pirilampo pistache Pitaya Dragon Cookie Lendário Dragão Frutífero pizza de biscoito Épico molho de pizza biscoito de ameixa Épico ameixa mestra Bolinho de Cogumelo Venenoso N / D N / D biscoito de romã Épico romã rubi biscoito de pipoca Épico Tomate Picky Biscoito Doce Rebentado Épico Anjo Lightstick Biscoito Princesa Cru medalhão da princesa Biscoito Profeta Épico vela roxa pudim de biscoito Épico Jingle Deer Biscoito de Inhame Roxo Épico Firestarter biscoito rambutan Épico Fofinho Frutoso Biscoito Mousse De Framboesa Épico Poodleberry biscoito rebelde Épico Ventoso Biscoito de Feijão Vermelho Épico Arroz Doce Selo Biscoito de Pimenta Vermelha Épico Saco de boxe de páprica biscoito rockstar Cru Ventilador Spotlight Biscoito Roguefort Épico Lord Crumble III Bolo de Rolo Biscoito Épico Light Bros Biscoito Rosa Épico rosa carmim biscoito de sal Épico salva-vidas Biscoito Sanduíche Épico Sanduíche Cutecumber biscoito fada do mar Lendário Queda de Onda Congelada Biscoito Glitter Brilhante Épico microfone do produtor Biscoito Skatista Comum Lucky Dice Bros Cookie Rainha da Patinação Épico flor de neve Biscoito de Cobra Épico Leque em escala de marfim Biscoito De Açúcar De Neve Épico Globo de neve biscoito refrigerante Cru rodela de limão Sorvete De Tubarão Épico vontade do timoneiro Biscoito Sour Belt Épico Pterosatchel rosquinha espacial Épico Minibola Espacial Biscoito Espumante Épico garrafa gravata borboleta Biscoito Espinafre Épico ervilha Biscoito De Tinta De Lula Épico Inktopus biscoito de carambola Épico Ovelha Sonolenta biscoito de morango Comum morango de bolso Bolinho de Goma Épico Detector de Sorriso Biscoito de Açúcar Épico delícia de néctar Biscoito Lírio Tigre Épico rei da carne Cookie Cronometrista Lendário equipamento do cosmos Biscoito Tiramisu Épico bagatela de maestro Biscoito trufado Épico Silkweave Casulo Biscoito Vampiro Cru barril de carvalho biscoito de nozes Épico Júnior Detetive Ted biscoito de lobisomem Épico filhote de bola de pelo Biscoito de Chantilly Épico Roseta Biscoito de Choco Branco Épico Relógio de Bolso Árbitro Biscoito Fantasma Branco Épico espelho quebrado Biscoito Arqueiro do Vento Lendário Nenhum Biscoito Mago Épico Livro da Sabedoria biscoito de ioga Épico Sanduíche de alto-falante Biscoito de Creme de Iogurte Épico Lâmpada mágica biscoito zumbi Cru Chiclete

Os personagens épicos mencionados na lista podem ser obtidos facilmente. Mas o raro é difícil de conseguir, e os lendários são mais difíceis. Portanto, se você encontrar algum desses, considere-se um sortudo.

O jogo também fornece cookies de edição especial. Não os incluí na lista acima, pois não estão disponíveis no jogo para desbloquear agora. Os dois mais populares entre eles são Hello Kitty e mimmy, que foram incluídos no evento especial em 2018. A “Hello Kitty” tem um animal de estimação chamado Red Apple, e o animal de estimação de Mimmy é Yellow Flower. Se alguém desbloqueou esses personagens no jogo em 2018, ainda pode jogar com eles. Mas nenhum novo jogador poderá desbloquear e jogar com eles.

perguntas frequentes

Quantos personagens de Cookie Run: OvenBreak existem?

No lançamento, o jogo tinha apenas 32 personagens; agora, tem mais de 166 biscoitos jogáveis ​​com seus bichinhos.

Quais são os Cookies mais raros em Cookie Run: OvenBreak?

Existem muitos cookies raros no jogo, mas os mais raros são o cookie vampiro, o cookie líder de torcida e o cookie rockstar.

Cookie Run: OvenBreak tem os mesmos personagens de Kingdom?

Você pode encontrar certas diferenças na história de ambos os jogos, mas muitos personagens do jogo são os mesmos e aparecem em ambos.

Cookie de vampiro pode curar?

É um biscoito épico no jogo com o animal de estimação Oak Barrel que pode roubar HP dos inimigos e se curar.

Quem é o vilão em Cookie Run: OvenBreak?

Roquefort Cookie é um antagonista do jogo lançado em 2019. Foi o vilão principal no primeiro evento de detetive de biscoitos e um biscoito menor no terceiro.

Conclusão:

Estes eram todos os personagens Cookie Run: Overbreak atualmente disponíveis no jogo. Você pode desbloquear cada personagem com seu animal de estimação enquanto continua jogando. Se algum novo personagem aparecer, com certeza atualizarei o post para avisar.

