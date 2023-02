Liverpool criticado depois que o Real Madrid arruinou seus planos de transferência: explodiu na cara deles

Fvermes Liverpool jogador Jamie Carragher partilhou a sua opinião sobre Jürgen Kloppas lutas da equipe de ‘, onde eles foram especialmente ruins no meio-campo nesta temporada.

Embora isso se deva principalmente a lesões, muitos torcedores estão insatisfeitos com a inatividade em relação a essa posição durante a janela de transferências.

Klopp se recusa a responder à pergunta do jornalista devido à exibição na cobertura do LFCLAPRESSE

Carragher apontou que Liverpool estavam em uma boa posição no final da temporada passada e só se fortaleceriam se conseguissem garantir um talento de ponta como Aurelien Tchouameni ou Jude Bellinghammas Real Madrid vencer os Reds para o primeiro e Borussia Dortmund não estavam vendendo o último verão passado.

“Acho que foi no verão passado e eles estavam bem cientes do que precisavam fazer no meio-campo e tentaram contratar Tchouameni e ele foi para Real Madrid” Carragher disse na Sky Sports.

“Eu penso Liverpool estavam no palco no verão passado, quase ganharam quatro troféus e estavam na final da Liga dos Campeões, então provavelmente estavam pensando que, para trazermos um jogador, eles precisavam ser especiais e sentiram Tchouameni era aquele jogador e ele vai para Real Madrid.

“É óbvio que eles têm trabalhado no Jude Bellingham transferência por um longo tempo, mas eles não iriam vendê-lo no verão passado.

“Então, talvez eles tenham pensado em esperar até o verão e este meio-campo pode nos ajudar.

“E acabou de explodir na cara deles e, sim, é o trabalho deles ver essas coisas antes que aconteçam, e eles entenderam errado, não há dúvida sobre isso.

“Mas eu posso entender, então não vou criticá-los fortemente por não terem contratado um meio-campista no verão porque os dois jogadores que eles queriam não estavam disponíveis.”