Príncipe Harry parece ter se tornado um ícone de estilo para muitos homens depois que lançou seu livro de memórias ‘Spare’.

Enquanto atormentar ele mesmo não fez um transplante de barba, sua pose de close-up na capa do livro mostrando sua barba curta parece ter afetado a população masculina.

Não é nenhum segredo que muitos homens viajam para a Turquia para o que consideram ser os melhores ou mais baratos transplantes de cabelo. A demanda por transplantes de ursos tem crescido rapidamente e EsteNove, em Istambul, acredita que atormentar‘s, com homens dispostos a pagar 2.500 libras para tê-lo.

Co-fundador da EsteNove Pedra Kizilcan disse ao MailOnline: “O interesse em transplantes de barba tem crescido constantemente nos últimos anos, à medida que mais pessoas se conscientizam do procedimento.

“Mas, nas últimas semanas, isso explodiu. O número de transplantes que estamos realizando aumentou 100% e o batizamos de ‘Príncipe Harry efeito’.

“No momento, o nome na boca de todos é Príncipe Harry. As pessoas estão citando especificamente a foto na capa de seu novo livro. Nossos clientes acham que sua barba o faz parecer robusto e masculino e querem obter resultados semelhantes.”

Ele também começou a explicar que os problemas com pelos faciais têm sido uma preocupação crescente entre os homens, aos poucos alcançando as preocupações com a calvície.

“É muito comum que as pessoas apresentem ou desenvolvam lacunas em seus pelos faciais, o que os torna irregulares ou desgrenhados”, disse ele.

“Às vezes, os pelos da barba crescem em um ritmo muito lento ou inconsistente. Na maioria das vezes, isso tem um fundo genético. O rosto pode parecer muito vazio, com manchas de cabelo aqui e ali.”