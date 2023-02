Lizzo torna-se oficial do IG com BF na gala pré-Grammy para executivos da Atlantic

lizzo O namorado de estava na frente e no centro neste fim de semana – tanto em um grande evento estrelado quanto no lugar onde um relacionamento mais importa … o Gram.

A cantora exibiu o ator e comediante, Mike Wright Sábado à noite no Clive Davis Pre-Grammy Gala, ombro a ombro com seu homem … e se abraçando na frente das câmeras.

Mais tarde, ela tornou isso oficial do IG … a primeira vez que ela fez isso com o cara – com quem ela está namorando pelo menos desde a primavera do ano passado. Lizzo mostrou várias fotos deles parecendo vestidos com esmero para o evento e ficando aconchegantes, com a legenda … “Hard Launch”.