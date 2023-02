LL Cool J, Flavor Flav e Busta Rhymes fazendo rap nos bastidores do Grammy

TMZ Hip-Hop obteve este vídeo de LL Cool J fazendo rap para Trazer Curto “Blow The Whistle” do LOX e “We Gon Make It” do LOX entre as tomadas de sua própria “I Can’t Live Without My Radio”.

O próximo mês de agosto marcará 50 anos desde DJ Kool Herc nasceu o hip hop com uma festa no Bronx, e o Grammy colocou os holofotes do aniversário em uma tonelada de rostos famosos – Black Thought of the Roots, Grandmaster Flash & the Furious Five, DJ Jazzy Jeff, Salt-N-Pepa, Rakim, Chuck D e Flav para Public Enemy, Posdonous para De La Soul, Scarface, Ice-T, Queen Latifah, Method Man para Wu-Tang Clan, Big Boi para Outkast, Missy Elliott, Nelly, DJ Drama, Lil Baby, GloRilla e Lil Uzi Vert (com seu novo hino dos Philly Eagles) todos contribuíram para a performance!!!