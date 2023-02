Localiza&CO OFERECE EMPREGOS pelo país

A Localiza&CO, uma das maiores e mais completas plataformas de mobilidade sustentável do mundo, está em busca de profissionais em várias regiões do país. Dito isso, antes mesmo de falar mais detalhes sobre a empresa, vale a pena analisar algumas das vagas oferecidas na lista abaixo:

ANALISTA DE PRODUTOS – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

ANALISTA DE RELACIONAMENTO – São Paulo – SP – Efetivo;

ANALISTA TÉCNICO DE FROTA – Recife – PE – Efetivo;

ASSISTENTE ATENDIMENTO AO CLIENTE – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

ASSISTENTE DE SEGUROS – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

ATENDENTE – VINHEDO – SP – Efetivo;

ATENDENTE – Rio de Janeiro – RJ;

CONSULTOR DE VENDAS – Fortaleza – CE – Efetivo;

EXECUTIVO DE CONTAS – Porto Alegre – RS – Efetivo;

GERENTE DE VENDAS SEMINOVOS I – SAO PAULO – SP – Efetivo;

GERENTE DE VENDAS SEMINOVOS I – Vários locais – Efetivo;

MECÂNICO I – VÁRIOS LOCAIS – Efetivo;

MOTORISTA B – São Paulo – SP, Campinas – SP e mais locais – Efetivo;

PREPOSTO AGRO – Chapadão do Céu – GO – Efetivo;

PREPOSTO AGRO – Olímpia – SP – Efetivo.

Mais sobre a Localiza&CO e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Localiza&CO, é válido frisar que a rede visa oferecer experiências encantadoras para os mais de 15 milhões de clientes, que têm à sua disposição soluções inovadoras para atender suas necessidades de mobilidade: aluguel de carros pessoas físicas e empresas – seja de curta ou longa duração –, assinatura de carros, aluguel para motoristas de aplicativo, venda de veículos seminovos, telemetria, entre outros.

Por fim, vale destacar também que a Localiza&CO está em todas as regiões do Brasil e em mais quatro países da América do Sul, além de forte presença digital. Além disso, está entre as 25 marcas mais valiosas do Brasil pela Interbrand.

