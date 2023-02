Log-In Logística anuncia vagas de trainee

Em busca de novos talentos para compor sua equipe, a Log-In Logística Intermodal anunciou a abertura de vagas de trainee. A empresa de soluções logísticas, movimentação portuária e navegação de Cabotagem e Mercosul, disponibiliza vagas para os escritórios do Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Terminal Portuário de Vila Velha (ES).

São elegíveis profissionais que tenham concluído qualquer curso de graduação entre dezembro de 2020 e janeiro de 2023, com conhecimento avançado em inglês e disponibilidade de deslocamento para outros estados, considerando a localização dos escritórios da companhia.

Os contratados receberão salário de R$ 7,5 mil e terão direito a uma série de benefícios que incluem assistência médica, auxílio academia (Gympass), reembolso óculos (auxílio para despesas relacionadas a óculos e lentes de contato), auxílio transferência, previdência privada, vale transporte, vale refeição, vale alimentação e Day Off de aniversário.

Com duração de 13 de meses, o programa visa promover cada vez mais oportunidades no setor logístico, apoiando o desenvolvimento pessoal e profissional de novos talentos, com foco em inovação e criatividade, além de habilidades fundamentais para a construção de uma carreira de sucesso. Durante este período, os profissionais terão contato com uma trilha exclusiva que reúne conhecimentos teóricos e práticos; Job Rotation, que promove uma imersão nas áreas de negócio da companhia; e treinamentos para aprimoramento de habilidades técnicas, comportamentais e de liderança.

Como se candidatar

Os interessados deverão se candidatar diretamente no site da consultoria Across, disponível em https://loginlogistica.across.jobs, até o dia 16 de fevereiro. A seleção será dividida em etapas, que incluem avaliações e provas de inglês, português e lógica, fit cultural, dinâmica de grupo, análise de competência e comportamental e, por fim, painel e entrevista com o gestor.