Logan Paul é chamado por supostamente “sanguessuga” por usar a WWE para seu benefício pessoal

euOgan Paul não é a pessoa favorita de Seth Rollins agora que ele acredita que Paul está “saindo” da liga para melhorar sua personalidade. Paul e Rollins tiveram uma rivalidade recente, e parece que Rollins não acredita na dedicação de Paul à WWE.

Paul não se importa com o ofício de acordo com Rollins

Rollins fez questão de dizer que “O cara não se importa com nada além de si mesmo. Posso respeitar a agitação. pegou.

“Mas no final das contas, é sobre paixão.” Ele elaborou, quando Paul subiu do YouTube para a WWE e alguns questionaram a dedicação e a paixão por tudo o que a liga representa, desde o carisma até o respeito ao ofício.

“Ninguém vai apenas se vestir e ser uma superestrela da NFL, eles vão levar uma surra.” Paul e Rollins foram associados a um possível confronto na Wrestlemania ainda este ano.” Rollings continuou.

No show de Pat Mcafee, ele falou sobre as citações de Rolling, incluindo “Você é fã disso, você adora, retribui, fala sobre isso sempre que pode e divulga. Não é ele, cara. Não é ele. Ele está nisso para si mesmo. Ele está nisso para seu próprio ganho. Então, eu não quero você no meu negócio se você vai sugá-lo e você vai tirar dele “

Rollins elaborou “Ótimo se você vai ajudar e vai fazer tudo da melhor maneira possível, mas se você vai vir e fazer isso por você … olha, só posso julgar o que ele fez no passado. Sua própria história, isso é uma previsão para o futuro, e é por isso que eu não gosto do cara. É por isso que eu não curto o cara e ele vai esfregar nas redes sociais. Ele vai falar falar dele, mas não quer falar nada na minha cara”, finalizou.

Paul e Rollins continuarão sua briga e alguns dizem que isso acontecerá na Wrestlemania.