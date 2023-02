Loja Elétrica CONTRATA para vários setores

A Loja Elétrica, empresa mineira que visa ser a mais completa empresa de materiais elétricos do Brasil, está em busca de novos funcionários no mercado de trabalho. Desse modo, antes de falar mais sobre a empresa, confira um pouco mais sobre os cargos disponíveis:

Cadista – Belo Horizonte – MG – Arquitetura, Urbanismo;

Projetista Comercial – Belo Horizonte – MG – Arquitetura, Urbanismo;

Almoxarife – Triângulo Mineiro – Uberlândia – MG – Logística;

Assistente Administrativo Cobrança – Belo Horizonte – MG.

Mais sobre a Loja Elétrica e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Loja Elétrica, é válido destacar que trata-se de uma empresa genuinamente mineira, que está no mercado desde 1947 e hoje conta com 9 filiais e 6 lojas “in company”.

Em resumo, é líder na distribuição de materiais elétricos de média e baixa tensão atua nos segmentos de materiais elétricos prediais, comerciais e industriais; subestações; iluminação residencial, comercial, industrial, pública e decorativa; telecomunicações; telefonia; segurança eletrônica; cabeamento estruturado e outros.

Ao todo, a Loja Elétrica conta com mais de 1.300 colaboradores e mais de 115 mil clientes ativos. Possui o maior estoque do Brasil, mais de 40 mil itens armazenados e comercializa mais de 65 mil produtos das mais qualificadas marcas do mercado nacional e internacional.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!