Loja famosa tem falência decretada e deve ser fechada em breve

Na última semana, a Justiça de São Paulo decretou a falência da Livraria Cultura, uma das mais famosas do país. De acordo com informações oficiais, o fim da empresa se deu em razão do não cumprimento do plano de recuperação judicial.

É importante salientar que a Livraria Cultura teve o plano de recuperação judicial aprovado há mais de quatro de anos. No entanto, em 2021 a empresa entrou com uma nova solicitação de um plano para recuperação, que não foi seguido corretamente pela livraria, o que ocasionou a falência.

Falência da Livraria Cultura

A princípio, o primeiro plano de recuperação judicial apontava a dívida da empresa no valor de R$ 280 milhões. De acordo com a Livraria Cultura, desde 2014 a redução no mercado editorial tem afetado as suas finanças. Além disso, a crise econômica enfrentada no país fez com que a situação piorasse.

Hoje, a empresa possui apenas duas lojas, sendo uma em Porto Alegre (RS) e outra na cidade de São Paulo. A última, localizada no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, é considerada uma das principais livrarias do país.

A saber, de acordo com o juiz do caso, Ralpho Waldo de Barros, o principal motivo da falência da Livraria Cultura estava relacionado a alguns desacordos com o plano de recuperação.

Algumas pendências da empresa foram divulgas, como o não pagamento de dívidas trabalhistas e credores, o não envio de documentos dentro de prazos estabelecidos, dentre outras situações. De acordo com informações oficiais, a dívida da empresa supera o valor de R$ 1,6 milhão.

Empresa famosa faz nova demissão em massa

Muitos trabalhadores estão sendo surpreendidos com a demissão em massa em diversas empresas. Desta vez, a Startup Loggi informou que nos próximos dias haverá um grande corte de funcionários.

De acordo com informações oficiais, a empresa deve reduzir seu quadro de funcionários em até 7%. É importante salientar que se trata da segunda demissão em massa da empresa em seis meses.

A companhia informou que o objetivo da demissão é reestruturar a instituição para aumentar a sua eficiência operacional. A previsão é que cerca de 250 funcionários sejam demitidos.

“A ação faz parte de um conjunto de medidas tomadas para o aumento da eficiência operacional e resulta da avaliação criteriosa das prioridades para garantir foco em iniciativas estratégicas e a sustentabilidade do negócio”, anunciou a Loggi.

A saber, os setores mais afetados pela demissão da empresa serão os de Customer Success (Experiência do Cliente) e Tecnologia.

Demissão em massa da Loggi

A companhia destacou que os funcionários que serão demitidos não ficaram desamparados. Isso porque, a empresa deve disponibilizar aos trabalhadores um pacote de benefícios que inclui plano de saúde e auxílio para o período de realocação profissional.

É importante salientar que, de acordo com os dados oficiais, entre os anos de 2020 a 2023 a empresa realizou 870 demissões.