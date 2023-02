Lojas Quero-Quero abrem OPORTUNIDADES pelo Brasil

A Lojas Quero-Quero, inaugurada em 1967, trabalhou com dedicação e coragem para criar as melhores soluções e produtos à população. Nesta data, a companhia divulgou vagas de emprego no Brasil. Confira, a seguir.

Lojas Quero-Quero abre vagas de emprego no Brasil

A Lojas Quero-Quero iniciou suas operações em 1967, trabalhando sempre com dedicação e coragem para fornecer qualidade à população.

Atualmente, com mais de 400 pontos de vendas, a companhia acredita que a base de qualquer relacionamento é a integridade, respeito e confiança.

Para continuar proporcionando excelência no atendimento aos clientes, a empresa anunciou cargos disponíveis para diversas áreas de atuação. A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados. Algumas vagas solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Ana. de Crédito – Rio Grande do Sul;

Assist. ADM. (Vaga Afirmativa PCD) – Ibiraiaras / RS;

Aux. de Estoques – Rio Grande do Sul e Paraná;

Aux. Operacional – Paraná e Santa Catarina;

Caixa – Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul;

Conf. – Santa Catarina e Paraná;

Consultor (a) de Vendas – Santa Catarina, Paraná e RS;

Consultor (a) Especialista em Tintas – Rio Grande do Sul e SC;

Coord. ADM. – Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina;

Estoquista – Paraná e Santa Catarina;

Jovem Aprendiz – Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

Veja também: Havan tem novas VAGAS de emprego pelo Brasil

Como se candidatar

A Lojas Quero-Quero, grande referência em materiais de construção, abriu sua primeira unidade em 1967. A companhia acredita que a base de qualquer relacionamento é a confiança. Atualmente, com mais de 400 pontos de vendas, a empresa abriu oportunidades de emprego. Acesse o site 123empregos e encontre mais informações.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.