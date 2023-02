Loris Karius busca redenção: Começando em uma final de copa… depois de dois anos sem jogar!

Sàs vezes o futebol oferece histórias dramáticas… mas às vezes é o contrário. No domingo, 26 de fevereiro, em um lugar icônico como Wembley, Manchester United e Newcastle United jogarão entre si pela Carabao Cup.

Manchester United não ganha um troféu desde 2017, enquanto Newcastleúltima aparição final de ‘s já em 1999. É dentro deste contexto que o esquecido Loris Karius está em busca de redenção.

O último jogo do goleiro alemão por um clube inglês foi na final da Liga dos Campeões de 2018. Em Kyiv. Ele cometeu dois erros que abriram caminho para Real Madrid para levantar a Taça dos Campeões Europeus novamente.

Guerreiroque tinha apenas 24 anos, viu sua carreira condenada.

Ele não jogou mais minutos em Anfield e foi emprestado duas vezes. Ele teve feitiços em Besiktas e Union Berlinonde disputou sua última partida em 28 de fevereiro de 2021. Desde então, nada.

Guerreiro terminou seu contrato com Liverpool e tornou-se um agente livre. Ninguém o contratou nos meses de verão. Era Newcastle que bateu à sua porta no dia 12 de setembro e posteriormente estendeu seu contrato inicial até o final da temporada. Agora, tendo ainda que fazer sua Newcastle faz primeira apresentação em uma partida oficial, ele almeja disputar aquele que será o jogo mais importante de sua vida: aquele que pode resgatá-lo.

Nick Popeda suspensão e a situação um tanto irônica em relação Martin Dubravka estar empatado levou a este momento.

Guerreiro vai jogar futebol no maior palco mais uma vez, e se ele fizer milagres, ele pode cair como um Newcastle United herói cult, ao invés do vilão do Liverpool final em Kyiv.