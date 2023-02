Louis Dreyfus abre novos EMPREGOS em todo o Brasil

A Louis Dreyfus é uma indústria especializada em comercialização e processamento de produtos agrícolas. No Brasil, a corporação atua em diversas unidades espalhadas pelo território, oferecendo vagas de emprego frequentemente. A seguir, veja quais estão disponíveis.

A Louis Dreyfus é uma multinacional que opera no setor de comercialização de produtos agrícolas. No Brasil, a LDC é uma das principais processadoras de laranja, uma vez que o país é o maior produtor do suco no mundo.

No território brasileiro, a empresa opera em mais de 60 unidades, trabalhando com as principais mercadorias agrícolas do país, como algodão, café, suco, grãos, entre diversos outros produtos.

Para conseguir manter seus serviços, a corporação abre novas vagas de emprego frequentemente, com o objetivo de empregar pessoas capacitadas para atuarem dentro das indústrias. Atualmente, os cargos disponíveis são:

Estágio (Execução Internacional) – São Paulo / SP;

Estagiário (Armazém e Manutenção) – Primavera do Leste / MT;

Estagiário (Projetos) – Paranaguá / PR;

Analista de Desenvolvimento e Seleção – Rio Verde / GO;

Analista de Logística – Varginha / MG;

Especialista Técnico Comercial – Rio Verde / GO;

Coordenador Logística – Jataí / GO;

Analista PCM – Apucarana / PR;

Coordenador de Qualidade (Café) – Varginha /MG;

Analista Administrativo – Santos /SP;

Supervisor de Máquinas – Belém / PA.

Como se candidatar

A Louis Dreyfus está sempre abrindo novas oportunidades dentro de suas unidades no Brasil, com o objetivo de contratar novos talentos e potencializar a prestação de serviço na empresa.

Para acessar todas as informações referentes às vagas em aberto, basta entrar no site 123empregos.

