Luka Doncic e Kyrie Irving jogam batata quente na posse final da derrota para Timberwolves

Tele Dallas Mavericks (31-28) caiu para o Os Timberwolves de Minnesota (31-29) segunda-feira no American Airlines Center como Luka Doncic e Kyrie Irving parecia estar jogando batata quente na posse final da competição.

Irving, 30, terminou sua primeira partida em casa como membro do Mavericks com 36 pontos, a melhor marca do jogo, com seis assistências e cinco rebotes em 40 minutos de ação.

O filho da estrela do Nets, Kyrie Irving, interrompe hilariamente a coletiva de imprensa pós-jogo

Doncic, 23, não ficou muito atrás, marcando 33 pontos, seis centavos e 12 bolsas em 36 minutos no chão.

Com 14,8 segundos restantes para jogar no quadro final, Jaden McDaniels acertou um passe de entrada para Doncic, que quase perdeu a bola, mas a recuperou e passou para seu novo companheiro de equipe.

Irving poderia ter marcado um triplo para empatar o jogo, mas voltou para Doncic quando Anthony Edwards trancou-o completamente. Luka então devolveu a bola para Kyrie, que finalmente a perdeu pouco antes da campainha final.

Luka Doncic e Kyrie Irving não combinam?

Irving mais uma vez teve um jogo geral melhor do que Doncic, mas não conseguiu garantir a vitória pela segunda vez.

Os Mavericks estão agora em 0-2 com sua nova quadra de defesa de Doncic e Irving, fazendo os fãs questionarem se eles se encaixam bem.

Um dos principais problemas que os críticos do comércio de Irving tinham era que eles não saberiam quem faria a jogada final.

O tamanho da amostra é pequeno, mas derrotas consecutivas contra times vencíveis são inaceitáveis, especialmente quando Rudy Gobert vai para 21 pontos e 14 rebotes.

Timberwolves com novo visual

Edwards, 21, colocou o time nas costas e marcou 32 pontos em 12 de 22 arremessos de campo. Seu arremesso de três pontos continua falhando, mas ele terá que continuar atirando de longe.

Cidades de Karl-Anthony está afastado dos gramados desde 28 de novembro devido a uma lesão na panturrilha e Edwards está mantendo o time à tona.

Agora isso De’Angelo Russell está jogando para o Los Angeles Lakers, Edwards também terá que continuar aprimorando sua armação. Uma assistência contra o Dallas não é suficiente, apesar da vitória apertada

Mavericks visitam o Denver Nuggets (40-18) quarta-feira, enquanto o Timberwolves recebe o Washington Wizards (26-30) Quinta-feira.