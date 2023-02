Lula faz aviso SURPREENDENTE sobre o Bolsa Família; Confira

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , afirmou nesta segunda-feira (6) que os pais devem vacinar seus filhos. Além disso, o presidente disse que o programa social Bolsa Família voltará a exigir a vacinação de crianças para receber o benefício.

A declaração de Lula sobre o Bolsa Família ocorreu durante a inauguração das unidades de oftalmologia e diagnóstico do Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica, na cidade do Rio de Janeiro.

De acordo com Lula: “O Bolsa Família está voltando e volta com uma coisa importante, volta com condicionantes. Quais são? Primeiro, as crianças de até 6 anos de idade vão receber R$ 150 reais a mais. Segundo, as crianças têm que estar na escola. Se não estiverem na escola, a mãe perde o auxílio. Terceiro, as crianças têm que ser vacinadas. Se não tiverem atestado de vacina, a mãe perde o benefício”.

Lula, durante a declaração, estava acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva; da ministra Nísia Trindade, da Saúde; do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes; e do governador do estado, Cláudio Castro (PL).

Discurso de Lula

Além das três condições que o presidente Lula citou para o Bolsa Família, também existe uma quarta. Segundo ele, a mulher beneficiária do programa, que estiver grávida, “tem que fazer todos os exames que a medicina exige para que ela possa ter uma criança que nasça robusta, forte e bonita como eu”.

Inclusive, Lula também criticou a postura de Jair Bolsonaro com relação a pandemia de Covid 19. para o presidente, o governo anterior foi responsável por muitas mortes pela doença, que poderiam ser evitadas, cerca de “350 mil, 400 mil mortes”.

“Agora vai começar a campanha do Zé Gotinha. A gente não pode vacilar, não pode brincar. É uma questão da ciência. Eu, se tiver dez vacinas da Covid, cinquenta, para tomar, eu tomo quantas forem necessárias, porque eu gosto da minha vida. Eu acho que cada um tem que gostar da vida dos seus filhos, levar as crianças [para vacinar] na idade certa”, completou Lula.

Exigência de vacinas para o Bolsa Família

O governo parou de exigir a vacinação de crianças de zero a seis anos, para que recebam o Bolsa Família, quando o programa foi reformulado pelo governo Bolsonaro. Isso ocorreu em 2021, quando o benefício passou a se chamar Auxílio Brasil.

Da mesma forma, outras exigências para receber o benefício, como a frequência escolar e o cumprimento do pré-natal pelas beneficiárias grávidas, também deixaram de ser exigidas após a reformulação.

“Eu desejo que todo mundo cuide da vacina. Hoje, além da propaganda, é preciso convencer as pessoas. É preciso convencer o pai e a mãe que a criança tem que tomar vacina para o bem da criança, para o bem da família”, afirmou o presidente Lula.

Por fim, o governo de Lula ainda não conseguiu reverter todas as mudanças no benefício realizadas pelo governo anterior. Atualmente, o Bolsa Família paga uma parcela mínima de R$ 600 para os seus beneficiários.