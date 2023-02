Lula libera novo benefício no valor de R$ 2.400; veja quem recebe

O Ministério do Desenvolvimento Agrário anunciou que concederá um benefício emergencial de até R$ 2,4 mil para famílias que moram em cidades atingidas pela seca no Rio Grande do Sul. Cerca de 10 mil grupos familiares devem receber R$ 24 milhões.

Segundo a pasta, a intenção é minimizar os impactos da seca sobre os moradores e produtores da região. O pagamento deve ocorrer em até duas parcelas, todavia, o valor do benefício não é fixo, podendo variar conforme o perfil das famílias afetadas.

Quem receberá o pagamento de R$ 2.400?

Só terão acesso ao pagamento de até R$ 2.400 as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), que sejam ou não beneficiários do Bolsa Família. Os valores serão pagos através do cartão do programa de transferência de renda.

“Vamos atender 10 mil famílias, entre índios, quilombolas e pequenos agricultores”, afirmou o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias.

A declaração ocorreu após a reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na última quarta-feira (22). “Para agricultores de baixa renda, vamos trabalhar com repasse, sem empréstimos”, disse Dias.

Bolsa Família de março será antecipado

A antecipação no pagamento do Bolsa Família no mês de março será destinado as famílias que residem nos locais que foram afetados pelas fortes chuvas e desastres naturais. Em outras palavras, a medida contemplará todos os beneficiários que moram em áreas que tiveram o decretado de estado de calamidade ou emergência pública.

Neste sentido, famílias que residem nos municípios do estado de São Paulo que foram atingidos pelos desastres serão atendias. De acordo com a pasta, o repasse será unificado e acontecerá no dia 20 de março, primeiro dia do pagamento, para todos os beneficiários, independente da data em que originalmente receberiam o benefício.

Calendário de março do Bolsa Família

Para as demais famílias, ou seja, que não estão sofrendo com as fortes chuvas, os repasses ocorrerão nas datas previamente divulgadas pelo Governo Federal. Confira:

20/03 – Final de NIS 1;

21/03 – Final de NIS 2;

22/03 – Final de NIS 3;

23/03 – Final de NIS 4;

24/03 – Final de NIS 5;

27/03 – Final de NIS 6;

28/03 – Final de NIS 7;

29/03 – Final de NIS 8;

30/03 – Final de NIS 9;

31/03 – Final de NIS 0.

Como consultar o benefício?

Veja as opções para consultar o benefício a seguir:

Consulta no App CadÚnico

Acesse o App CadÚnico e faça login usando seu CPF; Selecione a opção “Consulta completa”; Confira se o cadastro está atualizado e com benefício ativo.

Consulta no App Bolsa Família

Acesse o App Bolsa Família ou App Auxílio Brasil e faça login usando seu CPF; Na primeira página o aplicativo vai mostrar se a família foi aprovada, fazendo o reconhecimento por meio do CPF.

Por telefone