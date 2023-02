Lula NÃO aceita o teto da ISENÇÃO do Imposto de Renda 2023

Lula (PT) junto com os membros do seu governo, está planejando aumentar o teto da isenção do IR (Imposto de Renda) 2023 para os cidadãos que ganham, no máximo, dois salários-mínimos por mês. Isso porque, a intenção é cumprir, pelo menos parcialmente, a promessa feita durante a campanha eleitoral do presidente. Luiz Inácio garantiu um aumento do teto da isenção do tributo para os trabalhadores que recebem até R$ 5 mil.

No entanto, ao aumentar o valor do teto para a isenção do Imposto de Renda 2023, o governo federal diminuiria também as arrecadações dos estados em um período delicado. O Notícias Concursos, na matéria de hoje mostrará como a equipe econômica quer diminuir o déficit primário e, simultaneamente, dar o que prometeu ao povo brasileiro.

Governo Lula cogita alterar o teto de isenção do Imposto de Renda 2023 e tomar outras medidas

Além de aumentar o teto da isenção do IR, o Governo Lula planeja alterar também o valor do salário-mínimo para R$ 1.320,00 em maio. Dessa forma, caso isso realmente aconteça, a isenção se estabeleceria para cidadãos que ganham até R$ 2.640,00 por mês.

No momento, o teto da isenção contempla somente aqueles que recebem, no máximo, R$ 1.903,98 mensais. No entanto, esses valores não se atualizam desde 2015. Com isso, as cobranças na carga tributária recaem em cima dos brasileiros que ganham salários menores, uma vez que o salário-mínimo é reajustado anualmente, mas a tabela do IR não é.

Tabela defasada do IR

O cenário de contribuição ao Imposto de Renda é preocupante. Pessoas de baixa renda estão sendo obrigadas a pagar o tributo, considerando que o limite da faixa de isenção na tabela do imposto está congelado em R$ 1.903.

Esta tabela teve correção pela última vez em 2015, quando também se definiu os limites vigentes até os dias atuais. No entanto, naquela época, o salário mínimo era de R$ 788, obrigando somente quem ganhava acima de 2,4 salários a declarar o imposto.

Aplicando esta faixa nos dias atuais, em que o salário mínimo está em R$ 1.320, a tabela acaba obrigando o contribuinte que recebe apenas 1,5 salário a fazer a declaração. Veja como é feita a aplicação da alíquota do IR conforme a renda do contribuinte:

7% para quem recebe entre R$ 1.903,99 e R$ 2.826,65;

15% para rendimentos entre R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05;

22,5% para quem ganha entre R$ 3.751,06 e R$ 4.664,68;

27,5% para quem recebe mais de R$ 4.664,68.