Lula quer retomar programa do CadÚnico que paga R$ 300,00

O CadÚnico (Cadastro Único para Programa Sociais do Governo Federal) é o sistema que agrupa dados das famílias com baixa renda a fim de facilitar a implementação das medidas e o pagamento dos benefícios. Um dos mais conhecidos é o Bolsa Família, o maior programa para transferência de renda do Brasil.

O que as pessoas não sabem é que o CadÚnico oferece acesso a cerca de 30 programas, sendo que vários deles são pouco divulgados. Entre tais benefícios estão o TSEE (Tarifa Social de Energia Elétrica), concedendo desconto na conta de energia elétrica e o Auxílio Gás, uma ajuda na aquisição do gás de cozinha.

Benefício proporcionado pelo CadÚnico no valor de R$ 300,00

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito pelo Partido dos Trabalhadores, espera a oportunidade de retomar beneficio de cunho ambiental mais antigo que se chama Bolsa Verde. Essa iniciativa, que no momento não está em atividade, oferecia um crédito para as famílias que são extremamente pobres e vivem nas áreas importantes de preservação ambiental.

Se caso esse benefício, de fato, retornar, várias pessoas terão direito de receber os R$ 300,00 oferecidos trimestralmente, ou seja, de três em três meses. Em troca, as famílias devem cuidar da fauna e da flora do local onde vivem, utilizando os recursos naturais que existem na região da maneira mais sustentável possível, apoiando o monitoramento e a proteção das áreas preservadas.

O benefício permaneceu em vigor ao longo dos mandatos da ex-presidente Dilma Rousseff, bem como em uma parte da gestão do Michel Temer. Nessa época, contava com um tanto mais que 100 mil inscritos. O planejamento do governo é ter a parceria do ICMBio, do Incra, bem como da Secretaria de Patrimônio da União a fim de recriar esse programa.

Como ter uma inscrição no Cadastro Único

Para ter uma inscrição no CadÚnico, podendo receber os benefícios sociais que o Governo Federal oferece, o indivíduo responsável da família precisa procurar o CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) do município. Assim, ele deve apresentar os documentos pessoais de todos os membros da família. No CRAS, ele passará pela entrevista acerca da condição socioeconômica em que vive.

Caso queira, o cidadão poderá realizar o pré-cadastro através do endereço eletrônico ou do app do CadÚnico. O prazo de comparecimento no posto presencial para a finalização do registro é de, no máximo, 240 dias.

Alguns dos serviços e programas oferecidos pelo Cadastro Único:

Programa do Bolsa Família;

BPC (Benefício de Prestação Continuada);

Isenção das taxas nos concursos federais;

Isenção das taxas nos concursos distritais públicos;

Telefone Popular;

Fomento às atividades rurais produtivas;

Tarifa Social de Energia Elétrica;

Tarifa Social de Água;

Programas habitacionais;

Programa Leite das Crianças;

Carteirinha da pessoa idosa;

Entre outros.