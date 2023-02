M. Night Shyamalan sobre a afasia de Bruce Willis: “Chorei muito por ele”

Ahá quase um ano Bruce Willis comoveu Hollywood ao confessar que sofria de afasia, o ator encontrou muitas fichas de apoio, uma delas foi do diretor M. Night Shyamalan.

Shyamalan trabalhou com Willis em três filmes, O Protegido, Vidro e o mais memorável Sexto sentido. Ao longo destes trabalhos o encenador aproximou-se do ator mais do que apenas trabalho, mas numa forte amizade.

Quando Shyamalan soube Bruce Willis’ problema de saúde, ele sentiu um profundo sentimento de pesar por seu amigo.

“Todo o meu amor e respeito ao meu irmão mais velho, Bruce Willis. Sei que sua família maravilhosa o cerca com apoio e força. Ele sempre será o herói do pôster na parede quando criança.”

Mais tarde, ele deu uma entrevista onde confessou que chorou por Bruce Willis.

“É claro que ele é muito importante para mim. Eu faria qualquer coisa por ele e sua família, deve ter sido muito difícil para todas as pessoas ao seu redor. chorei muito por ele, meu pai está passando por algo semelhante. Serei eternamente grato a ele”, disse o diretor ao Hollywood Reporter.

O que é a afasia de Bruce Willis?

Afasia é um termo médico para descrever distúrbios de linguagem (fala, escrita, leitura e compreensão) e é devido a danos aos centros de linguagem do cérebro.

A afasia pode ser “fluente” com boa produção de palavras, mas com perda de compreensão e compreensão do significado das palavras produzidas, ou “não fluente” com compreensão relativamente preservada, mas com grande dificuldade em expressar linguagem, como falar ou escrever .

A doença pode ser causada por uma lesão focal, como acidente vascular cerebral, lesão traumática ou infecção cerebral (encefalite). Nesse caso, a apresentação da afasia costuma ser mais aguda ou repentina.

A afasia também pode ser causada por processos que progridem mais lentamente, como um tumor cerebral ou uma doença neurodegenerativa, como a doença de Alzheimer ou a degeneração frontotemporal. Em particular, um tipo de degeneração frontotemporal é conhecido como afasia progressiva primária, na qual os problemas de linguagem são os primeiros e, em muitos casos, os únicos sintomas.