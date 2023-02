Machine Gun Kelly foi eletrocutado no show do Super Bowl enquanto se apresentava em Phoenix

Machine Gun Kelly teve uma experiência desagradável enquanto subia no palco de um show em Phoenix e, embora algo grave pudesse ter acontecido com ele, tudo acabou em um momento engraçado que viralizou nas redes sociais.

Metralhadora Kelly foi acidentalmente eletrocutado enquanto jogava e o choque fez com que seus longos cabelos se arrepiassem.

O acidente aconteceu quando Kelly dançava e cantava no palco do Coors Light Birds Nest, um dos eventos que antecederam o Super Bowlquando de repente seus cabelos se arrepiaram e o roqueiro ficou paralisado ao sentir o impacto.

O momento passou despercebido pelos presentes, pelo fato de ter durado apenas um instante, Machine Gun relatou o acidente através de suas redes sociais com um comentário engraçado:

“Fui eletrocutado e fiquei com o cabelo em pé”, acrescentou o fragmento de um vídeo em que aparece engraçado.

Qual é o relatório médico do acidente de Machine Gun Kelly?

Segundo o TMZ, o incidente não foi adiante, embora se especule que tenha sido uma brincadeira, já que ao final do evento, ele foi com a esposa, a atriz Megan Fox, à festa do Super Bowl.

Também foi informado que o roqueiro não precisou de atendimento médico e o choque não foi grave.