Madeleine McCann: AI revela como a garota desaparecida pode parecer hoje

Edesde então Júlia Faustina apareceu em cena, a polonesa de 21 anos que afirma ser pequena Madeleine McCannmilhões de pessoas em todo o mundo têm acompanhado de perto o desenvolvimento desta história que tem mantido a opinião pública tensa por mais de uma década.

Segundo a versão de Julia, ela foi sequestrada em Portugal em 2007 e levada para morar na Alemanha. Desde então, ela vive com uma família adotiva sem saber sua verdadeira identidade, até recentemente descobrir sua história nas redes sociais.

Para provar sua identidade, Julia vem compartilhando evidências em sua conta oficial no Instagram, como a marca no olho conhecida como coloboma, que só é encontrada em uma pequena porcentagem da população. Ela também destacou sua semelhança física com os pais de Madeleine.

Como seria Madeleine McCann hoje?

No entanto, autoridades e especialistas no caso questionaram a veracidade de suas afirmações. De acordo com o site de notícias espanhol clarnos primeiros testes biométricos não mostram semelhanças entre as características de Julia e as de Madeleine.

Representação de IA de como Madeleine McCann poderia ser

Em resposta, A Vanguarda de Barcelona criou uma imagem do que Madeleine McCann pareceria hoje, usando inteligência artificial (IA). Graças a essa tecnologia, eles conseguiram acessar imagens da menina quando ela tinha 3 anos e, assim, recriar uma imagem realista de como ela seria hoje.

A controvérsia sobre a verdadeira identidade de Julia Faustyna e sua relação com o caso Madeleine McCann continua, e o mundo ainda espera por novas evidências e desenvolvimentos nesta história que manteve tantas pessoas no limite por tantos anos.