Juliano Peribanez é um investigador particular que está procurando Madeleine McCann por 16 anos, mas ele afirma que as autoridades alemãs não têm provas suficientes para acusar Christian Bruecknercom o crime. Peribanez revelou-se frustrado com a forma como o caso foi conduzido, ao falar que os promotores alemães passaram três anos declarando Brueckner como o principal suspeito, mas não apresentaram nenhuma acusação criminal contra ele. Brueckner está atualmente cumprindo sete anos por um caso de estupro não relacionado.

Peribanez afirmou: “Eles investigaram por mais de dois anos e ainda não o acusaram no caso Madeleine – eles simplesmente não têm as evidências! Não acho que eles tenham evidências sólidas de que esse cara sequestrou Madeliene McCann. “

A história por trás da garota que diz ser Madeleine McCann

Brueckner, o principal suspeito, trabalhava na manutenção do Ocean Club no Pria da Luz resort em Portugal quando a menina de três anos desapareceu de seu quarto em 2007.

Em 2020, a polícia alemã anunciou que estava investigando Brueckner como o principal suspeito em relação ao desaparecimento de Madeleine, afirmando que acreditava que ele a havia matado. Brueckner negou qualquer envolvimento no caso.

Ele foi acusado de outros crimes não relacionados a McCann

Segundo o investigador, os procuradores alemães acusaram Brueckner em outubro de crimes sexuais contra crianças em Portugal entre 2000 e 2017, mas nenhum dos crimes estava relacionado com Madeleine.

procurador alemão Hans Christian Wolters anunciou anteriormente que fibras que se acredita serem dos pertences pessoais de Madeleine foram encontradas na parte de trás do trailer de Brueckner, mas nenhuma evidência forense foi encontrada.

De acordo com o UK Mirror, as autoridades estão entrevistando novamente os amigos e associados de Brueckner depois de perceberem que não têm provas suficientes para acusá-lo no caso McCann.

Um amigo do promotor declarou: “Eles acreditam que Chris fez isso, dizem que sabem que ele fez isso, mas me disseram que não têm provas. É por isso que estão voltando a entrevistas antigas. Quando falaram comigo, eles foram muito abertos sobre qual é a situação.”