Madonna agora está sendo acusada de virar as costas para seu irmão problemático Anthony

O irmão de Madonna, Anthony Ciccone, faleceu recentemente e parece que eles romperam seus laços muito antes de sua morte. Anthony Ciccone tinha problemas sérios que atrapalhavam seu relacionamento com a rainha do pop.

Junto com Madonna, seus outros irmãos também tiveram dificuldades com Anthony como Joe Henry, que é cunhado de Madonna, expressou dando a notícia da morte de Anthony.

Cunhado de Joe Henry Madonna fez um post no Instagram sobre Anthony

Joe Henry, marido da irmã de Madonna, Melanie Ciccone, anunciou a morte de Anthony nas redes sociais e Madonna gostou do post

“Meu cunhado, Anthony Gerard Ciccone, saiu deste plano terrestre ontem à noite … Anthony era um personagem complexo; e Deus sabe: nós nos enredamos em momentos, como verdadeiros irmãos podem. Mas eu o amava e o entendia melhor do que às vezes eu estava disposto a deixar transparecer. Mas o problema desaparece; e a família permanece – com as mãos estendidas sobre a mesa. Adeus, então, irmão Anthony. Eu quero pensar que o deus em que sua mãe abençoada (e a minha) acreditava a tem lá, esperando para recebê-lo. Pelo menos por hoje, ninguém deve me dissuadir desta visão.”

Madonna e Anthony se separaram

Parece que Anthony e Maddona se separaram e ela o cortou de sua vida quando ele publicou um livro revelador sobre sua irmã: “A verdade é que Madonna não se importa se eu estiver morto. Duvido que ela sequer me reconheça.” Ele disse a um repórter na época.

A última vez que ele viu Madonna estava na inauguração do Teatro Estadual de Traverse Citymas ele não queria falar com ela.

Anthony mencionou na época “Havia uma grande multidão e eu não conseguia chegar perto da frente. Estou no meio da multidão e vejo minha irmã chegar em uma limusine e sua comitiva. É isso.”