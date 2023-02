Madonna de luto: seu irmão Anthony Ciccone morre aos 66 anos

TNeste fim de semana, descobriu-se que o irmão de Madonna, Anthony Ciccone, morreu aos 66 anos.

Isso aconteceu depois que Ciccone passou por uma vida difícil, onde sofreu com alcoolismo e falta de moradia.

O músico Joe Henry, que é casado com a irmã do cantor, Melanie Ciccone, fez o triste anúncio via Instagram no sábado.

“Meu cunhado, Anthony Gerard Ciccone, partiu deste plano terrestre ontem à noite”, postou Henry.

“Eu o conheço desde que ele tinha 15 anos, na primavera de nossas vidas em Michigan, tantos anos se passaram.

“Como afirma o irmão Dave Henry, Anthony era um personagem complexo; e bem Deus sabe: nós nos enredamos às vezes, como verdadeiros irmãos podem, mas eu o amava e o entendi melhor do que às vezes estava disposto a deixar transparecer.”

Relação tensas

Henry passou a admitir que: embora “os problemas desapareçam”, a família permanece, com “mãos estendidas” sobre a mesa.

“Adeus, então, irmão Anthony”, concluiu.

“Eu gostaria de pensar que o deus em que sua abençoada mãe (e a minha) acreditava a tem lá, esperando para recebê-lo.

“Pelo menos por hoje, ninguém vai me dissuadir dessa visão.”

História da família de Madonna

A ‘Rainha do Pop’ madonauma de oito irmãos, cresceu em Michigan, onde acredita-se que seu irmão mais velho residia quando morreu, de acordo com a página seis.

A mãe dela, Madona Cicconemorreu após uma batalha contra o câncer de mama aos 33 anos de idade em 1963.

Anthony, enquanto isso, lutava há muito tempo contra o alcoolismo e teria ficado sem-teto por vários anos.

A certa altura, ele morava debaixo de uma ponte em Michigan.

Em dezembro de 2017, o Daily Mail informou que Anthony havia concluído um programa em um centro de reabilitação e mais tarde se reuniu com sua família em casa.

Anos antes, Anthony já havia falado contra Madonna e o resto de sua família, acusando-os de não se importar com ele.

“Sou um zero aos olhos deles, uma não-pessoa, sou uma vergonha. Se eu morresse congelado, minha família provavelmente não saberia ou se importaria com isso por seis meses”, disse ele ao jornal. Correio diário.

“Meu pai ficaria muito feliz se eu morresse de hipotermia, então ele não precisaria mais se preocupar com isso.

“Ele é da velha guarda, ele cresceu na Depressão.”

Ele também falou sobre sua relação tensa com madona.

“Eu nunca a amei em primeiro lugar, ela nunca me amou, nunca nos amamos”, disse Anthony Ciccone em 2011.