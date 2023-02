Madonna não está mais ‘inchada da cirurgia’ e elogia seu ‘rosto fofo’

madona twittou para seus fãs como seu rosto é ‘fofo’ depois que ela chocou muitas pessoas na internet com sua aparente transformação. Madonna causou um grande rebuliço nas redes sociais depois de como seu rosto mudou recentemente, e quando ela apareceu no Grammysainda mais pessoas continuaram comentando sobre sua aparência.

“Olha como eu sou fofo agora que o inchaço da cirurgia diminuiu. Lol ,” ela twittou na segunda-feira.

Assim que Madonna terminou de apresentar a apresentação ‘Unholy’ de Kim Petras e Sam Smith, ela instantaneamente se tornou um trending topic

Aparição de Madonna chocou o mundo no Grammy

“Eu tentando ignorar o fato de que Madonna está de cara nova. #GRAMMY’s”,

“Omg, você viu Madonna no Grammy? O QUE DIABOS ACONTECEU COM O ROSTO DELA? Ela parecia monstruosa. Foi chocante.”

Poucos dias depois do Grammy, Madonna abordou o foco de atenção das pessoas e criticou os fãs por prestarem mais atenção em sua aparência do que no que ela dizia.

“Em vez de focar no que eu disse em meu discurso, que era sobre agradecer pelo destemor de artistas como Sam e Kim- Muitas pessoas optaram por falar apenas sobre fotos minhas em close Tirada com uma câmera de lente longa por um fotógrafo da imprensa que distorceria o rosto de qualquer um!!”.

Madonna disse que não se desculpa por suas escolhas criativas

Ela também disse que não se desculpa por suas escolhas criativas “Nunca me desculpei por nenhuma das escolhas criativas que fiz nem pela maneira como pareço ou me visto e não vou começar”,

“Fui degradado pela mídia desde o início da minha carreira mas entendo que tudo isso é um teste e estou feliz em fazer o pioneirismo para que todas as mulheres atrás de mim possam ter uma vida mais fácil nos próximos anos. Nas palavras de Beyonce ‘Você não vai quebrar minha alma.'”